Τι φλεγμονή προκαλεί ρωγμές στις γωνίες του στόματος – Κολλάει με το φιλί;

Γωνιακή χειλίτιδα: Αιτίες, μετάδοση και θεραπεία.

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Τι φλεγμονή προκαλεί ρωγμές στις γωνίες του στόματος – Κολλάει με το φιλί;
ΥΓΕΙΑ
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Οι υποτροπιάζουσες ρωγμές στις γωνίες του στόματος συχνά υποδηλώνουν γωνιακή χειλίτιδα, μια φλεγμονή που μπορεί να επιμένει όταν το σάλιο ερεθίζει επανειλημμένα το δέρμα. Λοιμώξεις, οδοντοστοιχίες που δεν εφαρμόζουν καλά ή άλλοι υποκείμενοι παράγοντες μπορεί να συντηρούν το πρόβλημα.

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι εμποδίζει το δέρμα να επουλωθεί, και όχι ποια κρέμα προσφέρει προσωρινή ανακούφιση.

Τι είναι η γωνιακή χειλίτιδα;

Η γωνιακή χειλίτιδα είναι μια φλεγμονή που επηρεάζει την μία ή και τις δύο γωνίες του στόματος, εκεί όπου ενώνεται το άνω με το κάτω χείλος.

Μπορεί να προκαλέσει επώδυνες σχισμές, ερυθρότητα, σχηματισμό κρούστας ή περιστασιακή αιμορραγία. Το άνοιγμα του στόματος για φαγητό, ομιλία ή χασμουρητό μπορεί να τεντώσει το κατεστραμμένο δέρμα και να ανοίξει ξανά τη ρωγμή. Το πρόβλημα εντοπίζεται συχνά και στις δύο πλευρές, αν και μπορεί να επηρεαστεί μόνο η μία γωνία.

Πληγές με παρόμοια όψη μπορεί να οφείλονται σε άλλες αιτίες, επομένως οι επίμονες ρωγμές χρήζουν ιατρικής εξέτασης.

Γιατί επανεμφανίζονται οι ρωγμές;

Μπορεί να επανεμφανιστούν όταν παραμένει ο αρχικός ερεθισμός ή κάποιο άλλο επιβαρυντικό πρόβλημα.

Το σάλιο αποτελεί συχνά την αρχική αιτία. Όταν συσσωρεύεται στις γωνίες του στόματος, η παρατεταμένη επαφή και τα πεπτικά ένζυμα που περιέχει μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα. Το γλείψιμο των ερεθισμένων χειλιών αυξάνει την έκθεση, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο ερεθισμού και ρωγμών.

Παράγοντες που μπορεί να συντηρούν το πρόβλημα:

  • Το γλείψιμο των χειλιών ή η σιελόρροια (τρέξιμο σάλιων), συμπεριλαμβανομένης της περιόδου του ύπνου.
  • Οδοντοστοιχίες που δεν εφαρμόζουν καλά ή βαθιές πτυχές στις γωνίες του στόματος, οι οποίες ευνοούν τη συσσώρευση σάλιου.
  • Έκζεμα ή ευαισθησία σε προϊόντα για τα χείλη, που προκαλούν περαιτέρω ερεθισμό.
  • Μύκητες ή βακτήρια, που μπορούν να μολύνουν το κατεστραμμένο δέρμα. Ο μύκητας Candida εμπλέκεται συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις.
  • Διατροφικές ελλείψεις, όπως έλλειψη σιδήρου ή ορισμένων βιταμινών του συμπλέγματος Β, σε ορισμένα άτομα.

Μια ρωγμή από μόνη της δεν αρκεί, για να διαπιστωθεί κάποια έλλειψη ή να εντοπιστεί λοίμωξη. Η λήψη συμπληρωμάτων ή η συνεχής εναλλαγή κρεμών χωρίς τον εντοπισμό της αιτίας ενδέχεται να αφήσει το βασικό πρόβλημα άλυτο.

γωνιακη χειλιτιδα

Μπορεί η γωνιακή χειλίτιδα να μεταδοθεί με το φιλί;

Η καθαυτή γωνιακή χειλίτιδα δεν θεωρείται μεταδοτική, επομένως γενικά δεν αποτελεί πάθηση που μεταδίδεται με το φιλί. Συνήθως εμφανίζεται όταν το σάλιο ερεθίζει και φθείρει το δέρμα στις γωνίες του στόματος. Στη συνέχεια, μύκητες ή βακτήρια μπορεί να συμβάλουν στη φλεγμονή.

Ωστόσο, μια πληγή κοντά στη γωνία του στόματος δεν είναι απαραίτητα γωνιακή χειλίτιδα. Ο επιχείλιος έρπης, που προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα, μπορεί να μεταδοθεί με το φιλί. Το αίσθημα μυρμηγκιάσματος ή καύσου, που ακολουθείται από μικρές φουσκάλες γεμάτες υγρό, υποδηλώνει πιθανή εμφάνιση επιχείλιου έρπητα και απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση.

Αν δεν είστε σίγουροι για το ποια πάθηση έχετε, αποφύγετε τα φιλιά μέχρι να διευκρινιστεί η αιτία. Στην περίπτωση του επιχείλιου έρπητα, αποφύγετε τα φιλιά από τη στιγμή που θα νιώσετε το πρώτο μυρμήγκιασμα και μέχρι να επουλωθεί πλήρως η πληγή.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε το δέρμα σας

Μια απλή προστατευτική αλοιφή και ο περιορισμός του ερεθισμού μπορούν να βοηθήσουν το κατεστραμμένο δέρμα να αναρρώσει. Δοκιμάστε τα εξής μέτρα:

  • Εφαρμόζετε τακτικά απλή βαζελίνη στις γωνίες, συμπεριλαμβανομένης της ώρας πριν από τον ύπνο.
  • Αποφεύγετε να γλείφετε, να πειράζετε ή να τραβάτε το σκασμένο δέρμα.
  • Αποφεύγετε τη χρήση προϊόντων για τα χείλη που προκαλούν τσούξιμο ή αίσθημα καύσου. Προτιμήστε προϊόντα χωρίς άρωμα.
  • Πλένετε τα χέρια σας πριν εφαρμόσετε αλοιφή και αποφεύγετε να μοιράζεστε τα προϊόντα περιποίησης χειλιών (lip balms).
  • Εάν φοράτε οδοντοστοιχίες, φροντίστε να είναι καθαρές και προγραμματίστε οδοντιατρικό έλεγχο εάν δεν εφαρμόζουν σωστά.

Μια προστατευτική αλοιφή (που δημιουργεί φραγμό) μπορεί να επαρκεί όταν η κύρια αιτία του ερεθισμού είναι το σάλιο. Ωστόσο, δεν διορθώνει την κακή εφαρμογή της οδοντοστοιχίας ούτε θεραπεύει κάθε είδους λοίμωξη.

γωνιακη χειλιτιδα

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε δερματολόγο ή οδοντίατρο;

Ζητήστε ιατρική εκτίμηση εάν οι ρωγμές επανεμφανίζονται, επιμένουν παρά την απλή φροντίδα ή δεν βελτιώνονται με τη συνταγογραφημένη θεραπεία. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή νωρίτερα εάν η περιοχή παρουσιάζει θερμότητα, οίδημα ή αυξανόμενο πόνο.

Ο γιατρός θα εξετάσει τις γωνίες και το εσωτερικό του στόματος, θα αξιολογήσει τυχόν συνήθειες που συμβάλλουν στο πρόβλημα και θα ελέγξει τις οδοντοστοιχίες, εφόσον υπάρχουν. Η λήψη δείγματος (επίχρισμα) μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό μυκήτων ή βακτηρίων. Μπορεί να χρειαστούν εξετάσεις αίματος για τον έλεγχο τυχόν ελλείψεων σε σίδηρο ή βιταμίνες, ή για διαβήτη, εάν το ιατρικό ιστορικό ή η ανταπόκριση στη θεραπεία το υποδεικνύουν.

Η θεραπεία καθορίζεται από τα ευρήματα:

  • αντιμυκητιασικό φάρμακο για μύκητες
  • αντιβιοτικό για βακτηριακή λοίμωξη
  • μέτρα αντιμετώπισης της φλεγμονής και των οδοντιατρικών προβλημάτων

Οι επιβεβαιωμένες διατροφικές ελλείψεις πρέπει να αποκαθίστανται.

Συμβουλευτείτε γιατρό ή φαρμακοποιό πριν χρησιμοποιήσετε φαρμακευτικές κρέμες. Ακόμη και θεραπείες που εφαρμόζονται κοντά στο στόμα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσος χρόνος απαιτείται για την επούλωση;

Με την κατάλληλη θεραπεία, η βελτίωση ξεκινά συχνά μέσα σε λίγες ημέρες και η επούλωση ολοκληρώνεται συνήθως σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων. Η επιμονή των συμπτωμάτων θα πρέπει να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση της διάγνωσης και των παραγόντων που συμβάλλουν στο πρόβλημα.

Συμπέρασμα

Η προστασία του δέρματος μπορεί να βοηθήσει, αλλά οι επαναλαμβανόμενες ρωγμές στις γωνίες του στόματος απαιτούν προσοχή στους παράγοντες που προκαλούν τον ερεθισμό. Ο εντοπισμός της αιτίας καθιστά τη θεραπεία πιο αποτελεσματική και μειώνει τις συχνές εξάρσεις.

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