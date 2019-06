Το 18ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD στις 20 και 21 Ιουνίου 2019

Το συνέδριο HEALTHWORLD, το οποίο έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο ετήσιο θεσμό διαλόγου της πολιτικής, της ιατρικής, της ακαδημαϊκής/επιστημονικής κοινότητας αλλά και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, αποσκοπεί στην κατάθεση προτάσεων και αναζήτηση λύσεων στα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των ασθενών.



Τα θέματα που θα συζητηθούν στο 18ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD είναι:

Η Χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας - Ιδιωτικές Πληρωμές και Συμπληρωματικά Συστήματα Ασφάλισης: Το Στοίχημα της Βιωσιμότητας του Υγειονομικού Τομέα

Στρατηγικές Προτεραιότητες της Πολιτικής Υγείας: Ποιότητα, Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση

Σχεδιάζοντας το Μέλλον της Ιατρικής Περίθαλψης: Τεχνολογία και Κατανομή Πόρων

Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στο Τομέα της Υγεία

Προς μια Νέα Κουλτούρα Υγείας με Έμφαση στο Χρήστη και τις Επιλογές του

Το Σύστημα Προμηθειών στον Κλάδο Υγείας: ∆ιαφάνεια και Αποδοτικότητα.

Ο Προέδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε αναφορικά με το 18ο Ετήσιο Συνέδριο HEALTHWORLD: «Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει φέρει το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ιατροτεχνολογικών υπηρεσιών σε ένα κρίσιμο σημείο όπου χρειάζονται τελικές αποφάσεις οι οποίες θα βασίζονται σε δύο απολύτως ισότιμους και αλληλένδετους πυλώνες: τη δημοσιονομική εξισορρόπηση και την ανάπτυξη. Η συνέχιση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα κάνουν τη χώρα ανταγωνιστική αναδιαμορφώνοντας την εικόνα της στο εξωτερικό, με στόχο την ενθάρρυνση ξένων επενδύσεων και την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών τόσο σε βασικά όσο και σε καινοτόμα φάρμακα και υπηρεσίες είναι απαραίτητη. Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, φαρμακευτική βιομηχανία, το κράτος και επιστημονική κοινότητα, είναι να προτείνουμε και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε από κοινού λύσεις που θα εγγυηθούν ένα δυναμικό σύστημα υγείας ικανό να αντιμετωπίσει τις νέες μεγάλες απαιτήσεις των καιρών και θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του στο παρόν και στο μέλλον. Η δαπάνη για την υγεία είναι επένδυση η οποία όχι μόνο θα βελτιώσει την υγεία των πολιτών αλλά επιπλέον μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας».



Ο Πρόεδρος της Φαρμακευτικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Μάκης Παπαταξιάρχης είπε χαρακτηριστικά: «Στο κέντρο των εξελίξεων και πιο επίκαιρο παρά ποτέ, το Healthworld 2019, έρχεται να εστιάσει στην ανάπτυξη εκείνων των εθνικών πολιτικών υγείας που στόχο έχουν πρωτίστως την προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας στον Έλληνα ασθενή, στον Έλληνα πολίτη. Το φετινό συνέδριο φιλοδοξεί επίσης, να επισφραγίσει τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και την πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες, αναδεικνύοντας τους πλέον σύγχρονους, αποδοτικούς όρους και προϋποθέσεις που απαιτούνται για αυτές. Καθοριστικής συμβολής στην επίτευξη του οράματος για αναβαθμισμένες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας αποτελεί ο κομβικός ρόλος του ασθενούς στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την ψηφιακή μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας. Με υψηλό το αίσθημα ευθύνης προς τους Έλληνες ασθενείς και τις μελλοντικές γενιές, και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των ασθενών, την πανεπιστημιακή και επιστημονική κοινότητα, καθώς και τους κυβερνητικούς και πολιτειακούς θεσμούς, καλούμαστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να ορίσουμε τις νέες συνιστώσες ενός μίγματος πολιτικών υγείας που θα δώσει βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Θεόδωρος Λιακόπουλος δήλωσε: «Με το τέλος των μνημονιακών πολιτικών που κατέληξαν σε οριζόντιες πολιτικές λιτότητας και ανεξέλεγκτες περικοπές σε όλους τους τομείς του συστήματος υγείας, είναι επιτακτική η ανάγκη για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την υγεία με επίκεντρο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών περίθαλψης στους πολίτες αυτής της χώρας. Ένας κυρίαρχος παράγοντας στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η συνεχής αναβάθμιση της υπάρχουσας τεχνολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σχεδιασμός ενός προηγμένου συστήματος αξιολόγησης της τεχνολογίας καθώς και η υλοποίηση ενός προηγμένου συστήματος προμηθειών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων μας. Βρισκόμαστε στην κρίσιμη στιγμή που πρέπει να αφήσουμε στην ιστορία τα λόγια και τις αναχρονιστικές πολιτικές και να μπούμε σοβαρά στην εποχή της ψηφιακής μεταρρύθμισης στο Ελληνικό σύστημα υγείας με έμφαση στον Έλληνα ασθενή και τον Έλληνα πολίτη».

O Συντονιστής των Εργασιών του HealthWorld 2019, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας κ. Ιωάννης Κυριόπουλος τόνισε ενόψει του συνεδρίου: «Οι τρέχουσες εξελίξεις στην πολιτική και την οικονομία έχουν ασφαλώς επίπτωση στις πολιτικές ιατρικής περίθαλψης στη χώρα. Ωστόσο, αποτελούν μία ευκαιρία αποσαφήνισης των θέσεων για την πολιτική υγείας και μετάβασης από τη ρητορική φλυαρία στη συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη επιλογή στόχων. Μετά τη δοκιμασία της κρίσης και των «μνημονιακών» πολιτικών ο υγειονομικός τομέας της χώρας χαρακτηρίζεται από υποχρηματοδότηση, διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση, μεγάλο ύψος ιδιωτικών πληρωμών και παραπληρωμών και αύξηση της καταστροφικής δαπάνης των νοικοκυριών για την υγεία. Συνεπώς, πρόκειται για μια κατάσταση ανισορροπίας και απορρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στη νοσοκομειακή περίθαλψη και στη φαρμακευτική και βιοϊατρική τεχνολογία και το Συνέδριο έρχεται να απαντήσει στα θέματα αυτά με επιστημονική τεκμηρίωση και πολιτική υπευθυνότητα στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού και συναινετικού διαλόγου».

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου θα μιλήσουν στην έναρξη ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt ενώ θα ακολουθήσουν ομιλίες του Αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστή Χατζηδάκη και του Oliver Bisazza, Director, Regulations & Industrial Policy της Medtech Europe ο οποίος θα μιλήσει για τον κανονισμό 745/2017 της ΕΕ για τις ιατρικές συσκευές και την άποψη της βιομηχανίας σχετικά με την εφαρμογή του.



Τη λήξη της πρώτης ημέρας του συνεδρίου θα σηματοδοτήσει οι ομιλία του Καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνου Τσακλόγλου.



Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου θα ανοίξει με ομιλία του ο Michael Strubin, Director Digital Health της MedTech Europe, ο οποίος θα εστιάσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης παρουσιάζοντας σχετική έκθεση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία της προέδρου του Δικτύου, Άννας Διαμαντοπούλου.



Από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris-Descartes, ο καθηγητής Gregory Katz, Chair of Innovation Management & Value in Health, θα μιλήσει για τη μέτρηση της επιτυχίας στη φροντίδα υγείας.



Οι εργασίες του Συνεδρίου θα κλείσουν με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Οι Εμπειρίες του Χθες, Μαθήματα για το Αύριο» μεταξύ πρώην υπουργών Υγείας: