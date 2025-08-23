Έχετε αυτό το αξεσουάρ στο αυτοκίνητό σας; Τότε σας περιμένει πρόστιμο 350 ευρώ

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας βάζει τέλος σε μια διαδεδομένη – αλλά παράνομη – «πατέντα» που αξιοποιούν αρκετοί οδηγοί, προκειμένου να παρακάμπτουν τον έλεγχο των καμερών ταχύτητας και να συνεχίζουν μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνήθεια: την υπερβολική ταχύτητα.

Οι κάμερες ελέγχου έχουν αποδειχθεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων και την πρόληψη ατυχημάτων. Ωστόσο, δεν λείπουν εκείνοι που επιστρατεύουν συσκευές της αγοράς, γνωστές ως «αντί-ραντάρ», για να αποφύγουν τα πρόστιμα. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα εντοπίζουν κάμερες ή ραντάρ ταχύτητας, προειδοποιώντας τον οδηγό να κόψει προσωρινά ταχύτητα, μέχρι να περάσει το σημείο ελέγχου – για να επιταχύνει ξανά αμέσως μετά.

Η πρακτική αυτή, πέρα από το ότι υπονομεύει τον σκοπό ύπαρξης των καμερών, καλλιεργεί μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Ουσιαστικά, δίνει «άλλοθι» στους παραβάτες να συνεχίσουν την επικίνδυνη οδήγηση, τη στιγμή που η υπερβολική ταχύτητα παραμένει ένας από τους βασικότερους παράγοντες θανατηφόρων δυστυχημάτων στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. σε θανάτους από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκων, γεγονός που έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντική επένδυση νέων καμερών και ραντάρ σε επικίνδυνα οδικά τμήματα.

Η χρήση αντι-ραντάρ ρυθμίζεται αυστηρά από τη νομοθεσία. Αν και η πώλησή τους στο εμπόριο είναι νόμιμη, η κατοχή και λειτουργία τους μέσα σε όχημα χωρίς ειδική άδεια συνιστά παράβαση του ΚΟΚ. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, η οδήγηση με εξοπλισμό εντοπισμού ή παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β.

Με απλά λόγια, όποιος εντοπιστεί με τέτοια συσκευή αντιμετωπίζει πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την πρόσφατη αναθεώρηση οι ποινές ήταν ακόμη βαρύτερες: το πρόστιμο έφτανε τα 2.000 ευρώ, με παράλληλη αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για δύο μήνες.

