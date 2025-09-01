Πωλείται η προσωπική Mercedes 190E 2.3-16 του Ayrton Senna
Ένα από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα που συνδέθηκαν ποτέ με τον Ayrton Senna ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στις 1 Νοεμβρίου 2025, ο οίκος RM Sotheby’s στο Λονδίνο, θα δημοπρατήσει μια Mercedes-Benz 190E 2.3-16, με ιστορία που θα ζήλευε κάθε συλλέκτης.
