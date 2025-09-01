Έρχονται οι «πράσινες πινακίδες» στα όρια ταχύτητας στην Ευρώπη

Μία νέα προσέγγιση στην οδική ασφάλεια κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της Γαλλίας, με την εισαγωγή των «πράσινων ορίων ταχύτητας». Πρόκειται για πινακίδες που δεν επιβάλλουν υποχρεωτικά όρια, αλλά τα προτείνουν συμβουλευτικά στους οδηγούς.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πινακίδες με κόκκινο περίγραμμα, που δηλώνουν δεσμευτικά όρια ταχύτητας, οι πράσινες πινακίδες λειτουργούν καθαρά ως οδηγός. Η επιλογή του χρώματος είναι συμβολική: ενθαρρύνει τους οδηγούς να κινούνται με ταχύτητες που ενισχύουν την ασφάλεια, χωρίς να επισύρουν πρόστιμα ή ποινές σε περίπτωση μη τήρησης.

Η νέα σήμανση έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των οδηγών, προτείνοντας ασφαλή ταχύτητα ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, και όχι την επιβολή. Η φιλοσοφία της βασίζεται περισσότερο στην εκπαίδευση και τη συνείδηση παρά στην καταστολή.

Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που εφαρμόζει τη συγκεκριμένη πιλοτική πρωτοβουλία, ωστόσο εκτιμάται ότι η πρακτική μπορεί να εξαπλωθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναθεώρησης της σχέσης των οδηγών με την οδική σήμανση.

Η πιλοτική αυτή αλλαγή μπορεί να σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής στην κυκλοφοριακή αγωγή: λιγότερη πίεση από τους κανόνες και περισσότερη καλλιέργεια οδικής συνείδησης.