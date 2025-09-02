Νέο Kia Stonic: Αισθητική ανανέωση με ηλεκτρικό look

Το Kia Stonic, το πιο συμπαγές crossover της κορεατικής φίρμας στην κατηγορία B-SUV, επιστρέφει με μια ανανέωση που φέρνει εμφανείς σχεδιαστικές και τεχνολογικές αλλαγές.

Νέο Kia Stonic: Αισθητική ανανέωση με ηλεκτρικό look
Από την πρώτη του κυκλοφορία το 2017, το Stonic κατάφερε να ξεχωρίσει για το μικρό αποτύπωμά του και την πρακτικότητα που προσφέρει, ενώ η δεύτερη ανανέωσή του – μετά τη διακριτική facelift του 2020 – τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του, εμπνέεται εμφανώς από τα ηλεκτρικά μοντέλα της Kia και εκσυγχρονίζει το εσωτερικό του με σύγχρονες ψηφιακές λύσεις.

