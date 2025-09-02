Νέο Kia Stonic: Αισθητική ανανέωση με ηλεκτρικό look
Το Kia Stonic, το πιο συμπαγές crossover της κορεατικής φίρμας στην κατηγορία B-SUV, επιστρέφει με μια ανανέωση που φέρνει εμφανείς σχεδιαστικές και τεχνολογικές αλλαγές.
Από την πρώτη του κυκλοφορία το 2017, το Stonic κατάφερε να ξεχωρίσει για το μικρό αποτύπωμά του και την πρακτικότητα που προσφέρει, ενώ η δεύτερη ανανέωσή του – μετά τη διακριτική facelift του 2020 – τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του, εμπνέεται εμφανώς από τα ηλεκτρικά μοντέλα της Kia και εκσυγχρονίζει το εσωτερικό του με σύγχρονες ψηφιακές λύσεις.
