Το Tesla Model Y Performance στην Ελλάδα – Τιμές και εκδόσεις
Η Tesla ανακοινώνει την έκδοση Performance του Model Y για την ελληνική αγορά, μια αναβαθμισμένη εκδοχή του δημοφιλούς ηλεκτρικού SUV, που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με premium χαρακτήρα και βελτιωμένη αυτονομία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Model Y Performance ενισχύει την ήδη ανανεωμένη αισθητικά σειρά του 2025, προσφέροντας νέα τεχνικά χαρακτηριστικά που το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας των ηλεκτρικών SUV επιδόσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:37 ∙ WHAT THE FACT
Αίγυπτος: Υποβρύχια ερείπια ενός από τα 7 θαύματα του κόσμου, χαμένο για 1600 χρόνια
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Tesla Model Y Performance στην Ελλάδα – Τιμές και εκδόσεις
08:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ