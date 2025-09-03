Renault: Το νέο Clio θα παρουσιαστεί επίσημα στην έκθεση του Μονάχου
Το Clio είναι από τα εμβληματικά μοντέλα της Renault και βασικός πυλώνας της γκάμας της από το 1990, ενώ με 130.500 μονάδες ήταν κορυφαίο από πλευράς πωλήσεων το τελευταίο εξάμηνο στην Ευρώπη.
Τώρα περνά στη νέα, 6η γενιά του η οποία θα παρουσιαστεί επίσημα στο Μόναχο το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, ενώ από την Τρίτη 9 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, το νέο Clio θα βρίσκεται στην Odeonsplatz, στο κέντρο του Μονάχου.
