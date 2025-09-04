Volkswagen: Αλλαγή ονομάτων - Το νέο μικρό ηλεκτρικό θα λέγεται ID. Polo!
Η Volkswagen περνά σε μια νέα εποχή για τα ονόματα των μοντέλων της.
Η αρχή γίνεται με το πρωτότυπο ID. 2all, που ως μοντέλο παραγωγής θα είναι διαθέσιμο το 2026 και θα ονομάζεται ID. Polo.
Μάλιστα το λανσάρισμά του θα συμπίπτει με τα 50 χρόνια του Polo, τονίζοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της υιοθέτησης της συγκεκριμένης ονομασίας.
