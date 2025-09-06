Η Hyundai επενδύει σε νέο φυτικό «δέρμα» που μοιάζει σαν πραγματικό

Η κορεατική εταιρεία συνεργάζεται με την startup Uncaged Innovations για την εξέλιξη ενός υλικού επένδυσης με εμφάνιση και υφή δέρματος αλλά με 95% χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Hyundai επενδύει σε νέο φυτικό «δέρμα» που μοιάζει σαν πραγματικό
Του Γιάννη Σκουφή

Οι τεχνολογίες εσωτερικών χώρων απομίμησης φυσικού δέρματος έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, με εμπορικές ονομασίες όπως SofTex, SensaTec, Nuluxe, V-Tex και άλλες.

Σε αυτό το συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο μπαίνει τώρα και η Hyundai, η οποία συνεργάζεται με την αμερικανική Uncaged Innovations για την εξέλιξη ενός νέου φυτικής προέλευσης υλικού που μοιάζει, αγγίζεται και -σύμφωνα με την εταιρεία- μυρίζει σαν φυσικό δέρμα.

Το υλικό αυτό δεν βασίζεται σε συνθετικά παράγωγα του πετρελαίου, όπως συνηθίζεται σε πολλές λύσεις «οικολογικού δέρματος», αλλά κυρίως σε πρωτεΐνες από σιτάρι, σόγια και καλαμπόκι. Με αυτόν τον τρόπο «μιμείται» τη ινώδη δομή του ζωικού δέρματος και ταυτόχρονα μειώνει δραστικά τις εκπομπές CO2, έως και 95% σε σχέση με την παραδοσιακή επεξεργασία δέρματος.

hyundai-leather-4.jpg

Η συνεργασία με την Uncaged γίνεται μέσω της Cradle, του βραχίονα καινοτομίας της Hyundai, με στόχο την εξέλιξη ενός ανθεκτικού υλικού που να πληροί τις υψηλές απαιτήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας – οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ εκείνες ενός ρολογιού ή μιας τσάντας.

Επιπλέον, ένα από τα βασικά τεχνικά ζητήματα είναι η θερμική αντοχή: μία από τις αυτοκινητοβιομηχανίες που δοκιμάζει το υλικό έχει ζητήσει πιστοποίηση αντοχής σε θερμοκρασία 95°C για 500 ώρες, ενώ οι πρώτες δοκιμές έχουν φτάσει ήδη τους 85°C για αντίστοιχο διάστημα.

hyundai-leather-5.jpg

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του υλικού είναι η μείωση της σπατάλης. Τα φυσικά δέρματα απαιτούν έως και 14 ζωικά δέρματα για μια πλήρη καμπίνα αυτοκινήτου και συχνά καταλήγουν με μεγάλες απώλειες λόγω σημαδιών ή ατελειών.

Τελικά, το αν το νέο «φυτικό δέρμα» θα καταφέρει να αντικαταστήσει το φυσικό, παραμένει να φανεί. Ωστόσο, η στροφή των κατασκευαστών σε πιο βιώσιμες λύσεις, σε συνδυασμό με την απαίτηση για ποιότητα και χαρακτήρα, κάνει την περίπτωση της Uncaged ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

