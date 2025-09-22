Πάνω από 700.000 αυτοκίνητα χωρίς ΚΤΕΟ στην Ελλάδα

Τα στοιχεία που δημοσιεύει η «Καθημερινή» αναδεικνύουν ένα φαινόμενο που απειλεί τη νομιμότητα και την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο, ιδίως όταν συνδυάζεται με ανασφάλιστα οχήματα ή οχήματα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας