Συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους στην Νότια Κορέα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One του ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο και ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ περί τα τέλη του 2026.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι της Κίνας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ η σχέση των δυο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Πρόσθεσε πως η Κίνα αγοράζει πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, κάτι που ευνοεί τους Αμερικανούς αγρότες, όπως τόνισε.