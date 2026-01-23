Συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως θα πάει στην Κίνα τον Απρίλιο κι ο ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στα τέλη του 2026

Newsbomb

Συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους στην Νότια Κορέα.

Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One του ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο και ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ περί τα τέλη του 2026.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι της Κίνας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ η σχέση των δυο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Πρόσθεσε πως η Κίνα αγοράζει πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, κάτι που ευνοεί τους Αμερικανούς αγρότες, όπως τόνισε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στα νοτιοανατολικά της χώρας

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

02:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι ευρωατλαντικές σχέσεις πέρασαν αναταράξεις - Τα πράγματα είναι σήμερα ελαφρώς καλύτερα»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Σοβαρές αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία – Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσει

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street εν μέσω αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών ανησυχιών

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής: «Υπήρξε άμεση αντίδραση στο θέμα της Γροιλανδίας» – Δεν αναμένεται κείμενο συμπερασμάτων

01:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πέρασαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

00:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Στην 9η θέση ο Παναθηναϊκός AKTOR, στην 4άδα ο Ολυμπιακός

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Έξι Κούρδοι μαχαιρώθηκαν σε διαδήλωση στην Αμβέρσα – Συνελήφθησαν τέσσερις ύποπτοι

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν περιπολία πάνω από τη Βαλτική

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1 - Τελικό - Όρθιος στη Βουδαπέστη

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο λόγος που κατέθεσε αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά της τράπεζας JPMorgan Chase - Επίθεση και κατά των New York Times

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη για εμπρησμό ο 19χρονος που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Προβληματισμός στους αγρότες και συνάντηση την Παρασκευή για τις επόμενες κινήσεις τους

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η ΝΔ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10% – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Σοβαρές αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία – Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσει

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τραγωδία με ζευγάρι ηλικιωμένων - Βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ