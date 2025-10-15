Jeep Compass PHEV 4xe: Τώρα με 10.000 ευρώ όφελος
Η Jeep δίνει νέο νόημα στον όρο «προσιτό premium» με το Compass PHEV 4xe, προσφέροντας πλέον την βασική έκδοση Altitude από €37.500, με όφελος €10.000 και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πρόκειται για ένα τετρακίνητο plug-in υβριδικό SUV, με συνδυαστική ισχύ 240 ίππων, αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων και προηγμένο σύστημα τετρακίνησης, συνδυάζοντας επιδόσεις και πρακτικότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:52 ∙ WHAT THE FACT
Επιστήμονες ανακάλυψαν δεινόσαυρο που είχε σώμα πιγκουίνου και υπερβολικά πολλά δόντια
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Jeep Compass PHEV 4xe: Τώρα με 10.000 ευρώ όφελος
09:10 ∙ LIFESTYLE