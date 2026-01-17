Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει
To EX5 -υπάρχουν ετοιμοπαράδα αυτοκίνητα- στην έκδοση Pro ξεκινά από τις 26.990 ευρώ, ποσό που του εξασφαλίζει μια εξαιρετική σχέση τιμής απόδοσης.
Το Geely EX5 έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του στην ελληνική αγορά με βασικά του όπλα την τιμή, την αυτονομία και τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό.
Η βάση του είναι η νέα πλατφόρμα GEA του ομίλου Geely, σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά μοντέλα. Η κίνηση προέρχεται από τον ηλεκτροκινητήρα 11-σε-1 της Geely, ο οποίος αποδίδει 218 ίππους και εξασφαλίζει ένα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δεύτερα.
