Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει

Το Geely EX5 έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του στην ελληνική αγορά με βασικά του όπλα την τιμή, την αυτονομία και τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η βάση του είναι η νέα πλατφόρμα GEA του ομίλου Geely, σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά μοντέλα. Η κίνηση προέρχεται από τον ηλεκτροκινητήρα 11-σε-1 της Geely, ο οποίος αποδίδει 218 ίππους και εξασφαλίζει ένα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δεύτερα.

