Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει

To EX5 -υπάρχουν ετοιμοπαράδα αυτοκίνητα- στην έκδοση Pro ξεκινά από τις 26.990 ευρώ, ποσό που του εξασφαλίζει μια εξαιρετική σχέση τιμής απόδοσης.

Newsbomb

Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Geely EX5 έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του στην ελληνική αγορά με βασικά του όπλα την τιμή, την αυτονομία και τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η βάση του είναι η νέα πλατφόρμα GEA του ομίλου Geely, σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά μοντέλα. Η κίνηση προέρχεται από τον ηλεκτροκινητήρα 11-σε-1 της Geely, ο οποίος αποδίδει 218 ίππους και εξασφαλίζει ένα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δεύτερα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ντύθηκαν Στίβεν Χόκινγκ για να τιμήσουν τον γνωστό φυσικό

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με ρεμπέτικο, jazz και θεατρικές πρεμιέρες

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ελαφριά» επιστροφή του διαδικτύου - Παραμένει στο 2% του συνήθους η συνδεσιμότητα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Οι 20 κινήσεις για την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Renault ρίχνει το βάρος της στα super hybrid

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς να αντιδράσετε και πού να απευθυνθείτε - Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης έβγαλε στενό συνεργάτη του Μαδούρο η πρόεδρος Ροδρίγκες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε μαθητές - Έντεκα τραυματίες

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Η απόφαση του ΕΦΚΑ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πλώρη» για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζει η Νίνα Κασιμάτη;

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εβδομάδα της ολικής επαναφοράς

06:50LIFESTYLE

Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές συμβάσεις: Στόχος τα €1.500 στον ιδιωτικό τομέα το 2027 - Τι θα ισχύει για τα επιδόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο» - Τι φέρνουν οι αέριες μάζες από το βορρά

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα αγνοείται για 9η μέρα - Οι Αρχές εξετάζουν ταξίδι στο εξωτερικό - Το προφίλ της οικογένειας - «Είμαστε αυστηροί γονείς»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ποιους αγρότες βγάζει το Μαξίμου «κόκκινη κάρτα» για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Μητσοτάκη

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ