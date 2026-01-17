H Renault ρίχνει το βάρος της στα super hybrid

Η Renault επανεξετάζει τη στρατηγική της στην ηλεκτροκίνηση, επενδύοντας σε μια νέα μορφή υβριδικής τεχνολογίας με range-extender. Στόχος είναι να προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία, ειδικά σε αγορές όπου οι υποδομές φόρτισης παραμένουν περιορισμένες.

Η νέα τεχνολογία βασίζεται σε έναν μικρό κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, φορτίζοντας την μπαταρία κατά την κίνηση.

Το σύστημα, με την ονομασία C15, εξελίχθηκε από τη Horse Powertrain, κοινοπραξία της Renault με την κινεζική Geely, και έχει ιδιαίτερα компактτικές διαστάσεις, επιτρέποντας εύκολη ενσωμάτωση σε νέα μοντέλα.

