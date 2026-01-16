Ford: Μειώσεις 25% σε γνήσια ανταλλακτικά για τη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου
Η δέσμευση της Ford στην καινοτομία και την ικανοποίηση των πελατών αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά με μία πρωτοβουλία που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση κατά 25% στις τιμές πώλησης πολλών ανταλλακτικών Ford που αφορούν προηγούμενες γενιές οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υφίστανται συχνότερα ζημιές σε τροχαία ατυχήματα και συγκρούσεις.
Η νέα πρωτοβουλία της εταιρείας για τα γνήσια ανταλλακτικά Ford, η οποία τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026, έχει στόχο να υποστηρίξει τους ιδιοκτήτες εκατομμυρίων οχημάτων Ford που κατασκευάστηκαν έως το 2019.
