Super League, Πανσερραϊκός - Κηφισιά: «Τελικός» επιβίωσης και νέα αρχή | Η ώρα και το κανάλι

Από την μία ο Πανσερραϊκός δίνει «τελικό» επιβίωσης κι από την άλλη, η Κηφισιά συνεχίζει τη… νέα αρχή της, δίχως του Τεττέη και Παντελίδη.

Η ομάδα των Σερρών μετράει δέκα σερί ήττες κι είναι το πρώτο φαβορί για να είναι μια από τις δύο ομάδες που θα αποχαιρετήσουν τη Super League στο τέλος της χρονιάς. Το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο προσπαθεί να συνηθίσει τη ζωή δίχως τους Αντρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη, οι οποίοι συνεχίζουν στον Παναθηναϊκό.

Ο Πανσερραϊκός έχει μόλις μία νίκη στην έδρα του, στις 4 Οκτωβρίου 2025, με 2-1 απέναντι στον Αστέρα AKTOR, αυτή είναι κι η μοναδική του στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Συνολικά, έχει μία νίκη και μία ισοπαλία εντός έδρας (με τον Ατρόμητο, 1-1).

Η Κηφισιά έχει ηττηθεί μόλις στα δύο από τα οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια της στο φετινό πρωτάθλημα, από τον Λεβαδειακό την 1η αγωνιστική και από τον ΠΑΟΚ στις 23 Νοεμβρίου 2025. Αυτή ήταν και η τελευταία της ήττα στο πρωτάθλημα και ακολούθησε η νίκη με 3-0 επί του Πανσερραϊκού και τέσσερις διαδοχικές ισοπαλίες: με τον Βόλο (εκτός), με τον Αστέρα AKTOR (εντός), με τον Ολυμπιακό (εκτός) και με την ΑΕΛ (εντός).

Το Πανσερραϊκός – Κηφισιά είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (17/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports2HD.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στη Super League:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

15:30 Πανσερραϊκός – ΑΕ Κηφισιά (Novasports 2)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

17:00 ΑΕΛ – Άρης (Cosmote Sport 1)

19:00 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2)

20:00 Βόλος ΝΠΣ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1)

*Το Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός αναβλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα των «ερυθρόλευκων».

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 39 (33-8) ΠΑΟΚ 38 (34-12) ΑΕΚ 38 (27-12) Λεβαδειακός 31 (39-18) Παναθηναϊκός 25 (24-17) Βόλος ΝΠΣ 25 (19-21) Άρης 21 (14-17) Κηφισιά 19 (23-24) Παναιτωλικός 15 (14-27) ΟΦΗ 15 (19-27) Αστέρας AKTOR 13 (15-23) Ατρόμητος 13 (14-22) ΑΕΛ 10 (14-28) Πανσερραϊκός 5 (7-40)

