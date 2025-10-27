Τρία «πολεμικά» Range Rover του Fast & Furious δημοπρατούνται

Του Γιάννη Σκουφή

Τρία Range Rover που χρησιμοποιήθηκαν ως αυτοκίνητα «κασκαντέρ» στην ταινία Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw του 2019 δημοπρατούνται στις 30 Οκτωβρίου από τον οίκο Mecum στο Ντάλας. Και τα τρία θα πουληθούν ως πακέτο και η κατάστασή τους αποτυπώνει ακριβώς αυτό που έχουν περάσει: μία κινηματογραφική «κακομεταχείριση».

Κάτω από το καπό τους βρίσκεται ο γνώριμος V8 των 4.400 κυβικών με αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση. Ωστόσο, ό,τι ακολουθεί ξεφεύγει από τα εργοστασιακά πρότυπα. Όλα είναι «ντυμένα» με ματ γκρι φιλμ, διαθέτουν εμπρός και πίσω προστατευτικές μπάρες, πρόσθετο LED φωτισμό, ψεύτικα πολυβόλα στις οροφές και κυρίως ένα ιδιαίτερο σύστημα φρεναρίσματος τύπου Wilwood με δύο πεντάλ.

Το σύστημα αυτό επιτρέπει στον οδηγό να μπλοκάρει ανεξάρτητα τους τροχούς για ελεγχόμενες πλαγιολισθήσεις -μια τεχνική που έρχεται από τα… τρακτέρ και όχι από τη βιομηχανία πολυτελών SUV.

Το εσωτερικό και των τριών είναι έντονα φθαρμένο. Από βρώμικα καθίσματα και ελλιπή επένδυση μέχρι εξαρτήματα που απλώς βρίσκονται στο πάτωμα. Οι εξωτερικές ζημιές είναι επίσης εμφανείς, με σπασμένα παρμπρίζ, βαθουλώματα και πολλές γρατζουνιές. Με απλά λόγια, πρόκειται για Range Rover που έχουν καταφέρει να βγουν «αλώβητα» από τα γυρίσματα χωρίς καμία ωραιοποίηση.

Το αν κάποιος θα ενδιαφερθεί να τις αποκτήσει, είναι άλλο ζήτημα, αφού πέρα από το ενδεχόμενο να καταλήξουν σε κάποιο θεματικό μουσείο, δύσκολα θα βρουν δεύτερη ζωή στον δρόμο. Πάντως, όποιος το τολμήσει, μάλλον δεν θα ανησυχήσει για το check engine, που ίσως να είναι και το μόνο σημάδι ότι λειτουργούν ακόμη.