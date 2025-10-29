Οι Κινέζοι ετοιμάζουν μπαταρία στερεού ηλεκτρολύτη με αυτονομία 1.300 χιλιομέτρων

Η κινεζική Chery παρουσίασε σε πρωτότυπη μορφή μία solid state μπαταρία που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Newsbomb

Οι Κινέζοι ετοιμάζουν μπαταρία στερεού ηλεκτρολύτη με αυτονομία 1.300 χιλιομέτρων
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η τεχνολογία της συγκεκριμένης μπαταρίας εξελίχθηκε από το κέντρο έρευνας της Chery (το Solid-State Battery Research Institute) και συνδυάζει στερεό ηλεκτρολύτη με στοιχεία που πολυμερίζονται «επί τόπου», καθώς και καθόδιο εμπλουτισμένο με μαγγάνιο και λίθιο.

Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή ενεργειακή πυκνότητα της τάξης των 600 Wh/kg, σχεδόν διπλάσια από τα κορυφαία στοιχεία μπαταριών που χρησιμοποιούνται σήμερα σε κινεζικά μοντέλα παραγωγής.

Πέρα από την αυτονομία, η συγκεκριμένη χημεία υπόσχεται σημαντική βελτίωση και στην ασφάλεια. Η μπαταρία συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν διαπερνιέται από καρφιά ή βίδες, ενώ δεν τίθεται ζήτημα θερμικής διαστολής. Σύμφωνα με τη Chery, μπορεί ακόμα και να βυθιστεί στο νερό χωρίς να σταματήσει να λειτουργεί.

Αν και δεν ανακοινώθηκαν επίσημα χρόνοι φόρτισης, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεπερνά σε ταχύτητα φόρτισης τις υπάρχουσες τεχνολογίες τύπου LFP και NMC, που κυριαρχούν σήμερα στα πιο πολλά ηλεκτρικά μοντέλα.

0102
0202

Η Chery προγραμματίζει να ξεκινήσει την πιλοτική παραγωγή μέσα στο 2026, με την εμπορική διάθεση να προσδιορίζεται από το 2027 και μετά. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο συνεδρίου όπου ο όμιλος αποκάλυψε και ότι έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ενώ οι ταξινομήσεις στην Ευρώπη διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 145.000 μονάδες.

Αντίστοιχες προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη και από την BYD, η οποία σκοπεύει να διαθέσει αντίστοιχες μπαταρίες στα μεσαία και μεγάλα ηλεκτρικά της από το 2027, με τη μαζική παραγωγή να ξεκινά έως το 2032.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αναστάτωση στον προαστιακό - 15χρονος επιβάτης κατέρρευσε

09:25ΚΟΣΜΟΣ

«Μελίσσα»: Σάρωσε τη Τζαμάικα, φθάνει στην Κούβα ο «τυφώνας του αιώνα» - Τουλάχιστον 7 νεκροί και τεράστιες ζημιές

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε και χτύπησε 51χρονο στον δρόμο – Αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του

09:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φίλαθλος του Παναθηναϊκού σκόραρε από το κέντρο του γηπέδου στο ημίχρονο

09:19TRAVEL

Ο πιο δημοφιλής προορισμός της χρονιάς για τους Βρετανούς αποκαλύφθηκε και δεν είναι η Ισπανία

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών

09:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «αστέρι ζόμπι» ξυπνά ξαφνικά μετά από 3 δισεκατομμύρια χρόνια και «καταπίνει» πλανήτη

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Οι σχέσεις του πρωθυπουργού με τον κ. Δένδια είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο» - Τι είπε περί ανασχηματισμού

09:01ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Με 30άρα ο Αντετοκούνμπο «λύγισε» τους Νικς - Όλα τα αποτελέσματα

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή με τουλάχιστον 64 νεκρούς κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Εγκληματική οργάνωση έριξε βόμβες από drones - Βίντεο

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

«Επιθετική» μαϊμού μολυσμένη με covid και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες κυκλοφορεί ελεύθερη στο Μισισιπή

08:45ΜΠΑΣΚΕΤ

«Λάβα την έλιωσε» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Οι πιο καταστροφικοί τυφώνες στην ιστορία: Από τη «Μελίσσα» στην «κόλαση» του 1780 - «Βλέπαμε μόνο λάσπη, συντρίμμια και πτώματα»

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής χιονόπτωση στην Ισλανδία: «Έσπασε» ιστορικό ρεκόρ στο Ρέικιαβικ - Δείτε βίντεο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

«Στιγμιότυπα» από το παρελθόν του κλίματος στη Γη σε πάγο 6 εκατομμυρίων ετών

08:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι ετοιμάζουν μπαταρία στερεού ηλεκτρολύτη με αυτονομία 1.300 χιλιομέτρων

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

07:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

3+1 κολπάκια για το iOS που (κατά πάσα πιθανότητα) δεν γνωρίζεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανετράπη νταλίκα που μετέφερε χώματα στα Βλάχικα της Βάρης - Έπεσε σε ΙΧ

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Αιματηρή επιδρομή με τουλάχιστον 64 νεκρούς κατά καρτέλ στις φαβέλες του Ρίο - Εγκληματική οργάνωση έριξε βόμβες από drones - Βίντεο

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

05:32ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Τζαμάικα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» – Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πόση ηχορύπανση μπορεί να αντέξει η Αθήνα; Η άνιση μάχη με τους αφόρητους θορύβους - Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση; Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής χιονόπτωση στην Ισλανδία: «Έσπασε» ιστορικό ρεκόρ στο Ρέικιαβικ - Δείτε βίντεο

07:21ΚΟΣΜΟΣ

«Αντι – παρέλαση» των Τούρκων ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου με το νέο άρμα μάχης ALTAY

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ – καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων στην Πετρούπολη: Φωνάζουν, κάνουν χαμό και απειλούν κόσμο

08:49ΚΟΣΜΟΣ

«Επιθετική» μαϊμού μολυσμένη με covid και σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες κυκλοφορεί ελεύθερη στο Μισισιπή

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στα Σώματα Ασφαλείας: Το νέο μισθολόγιο σε ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική, Λιμενικό – Αναλυτικοί πίνακες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ