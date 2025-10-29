Οι Κινέζοι ετοιμάζουν μπαταρία στερεού ηλεκτρολύτη με αυτονομία 1.300 χιλιομέτρων

Του Γιάννη Σκουφή

Η τεχνολογία της συγκεκριμένης μπαταρίας εξελίχθηκε από το κέντρο έρευνας της Chery (το Solid-State Battery Research Institute) και συνδυάζει στερεό ηλεκτρολύτη με στοιχεία που πολυμερίζονται «επί τόπου», καθώς και καθόδιο εμπλουτισμένο με μαγγάνιο και λίθιο.

Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή ενεργειακή πυκνότητα της τάξης των 600 Wh/kg, σχεδόν διπλάσια από τα κορυφαία στοιχεία μπαταριών που χρησιμοποιούνται σήμερα σε κινεζικά μοντέλα παραγωγής.

Πέρα από την αυτονομία, η συγκεκριμένη χημεία υπόσχεται σημαντική βελτίωση και στην ασφάλεια. Η μπαταρία συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και όταν διαπερνιέται από καρφιά ή βίδες, ενώ δεν τίθεται ζήτημα θερμικής διαστολής. Σύμφωνα με τη Chery, μπορεί ακόμα και να βυθιστεί στο νερό χωρίς να σταματήσει να λειτουργεί.

Αν και δεν ανακοινώθηκαν επίσημα χρόνοι φόρτισης, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεπερνά σε ταχύτητα φόρτισης τις υπάρχουσες τεχνολογίες τύπου LFP και NMC, που κυριαρχούν σήμερα στα πιο πολλά ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Chery προγραμματίζει να ξεκινήσει την πιλοτική παραγωγή μέσα στο 2026, με την εμπορική διάθεση να προσδιορίζεται από το 2027 και μετά. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο συνεδρίου όπου ο όμιλος αποκάλυψε και ότι έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ενώ οι ταξινομήσεις στην Ευρώπη διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 145.000 μονάδες.

Αντίστοιχες προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη και από την BYD, η οποία σκοπεύει να διαθέσει αντίστοιχες μπαταρίες στα μεσαία και μεγάλα ηλεκτρικά της από το 2027, με τη μαζική παραγωγή να ξεκινά έως το 2032.