Ferrari: «Οι πελάτες μας στραβώνουν λιγάκι με την μακροχρόνια αναμονή»

Ο Benedetto Vigna είναι επικεφαλής της Ferrari, γνωρίζει το ζήτημα με τις παραδόσεις και είπε χαρακτηριστικά πως «αν η αναμονή είναι πολύ μεγάλη, ειδικά οι νέοι πελάτες μπορεί να ενοχληθούν λίγο. Αλλά το ιδανικό είναι μεταξύ 20 και 24 μηνών».

Παρά το γεγονός ότι η Ferrari συνεχίζει να σπάει ρεκόρ πωλήσεων (με 13.752 μονάδες το 2024), η φιλοσοφία της παραμένει σταθερή: η σπανιότητα είναι σημαντική. Το σύνολο της παραγωγής για το 2026 έχει ήδη προπωληθεί, κάτι που σημαίνει ότι οι νέες παραγγελίες δεν πρόκειται να εκτελεστούν πριν από το 2027.

Η Ferrari δεν επιδιώκει μαζικές πωλήσεις, ακόμη και με τον ερχομό του πρώτου της ηλεκτρικού μοντέλου, της Elettrica. Όπως ξεκαθαρίζει ο Vigna, προτιμά να έχει περισσότερα μοντέλα με περιορισμένο όγκο παραγωγής, παρά λιγότερα μοντέλα σε πιο μεγάλους αριθμούς. Μέχρι το 2030 αναμένονται συνολικά 20 νέα μοντέλα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως θα αυξηθεί αντίστοιχα και ο ετήσιος όγκος παραγωγής.

Η γκάμα της εταιρείας δεν ήταν ποτέ πιο «ποικιλόμορφη», περιλαμβάνοντας V6, V8 και V12, plug-in υβριδικά σύνολα, το SUV Purosangue και σύντομα ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο. Παράλληλα, το πρόγραμμα Special Projects δημιουργεί μοναδικά κομμάτια για τους πιο απαιτητικούς πελάτες, όπως το πρόσφατο SC40.

Παρά τη φήμη των εξωτικών μοντέλων για περιορισμένη αξιοπιστία, πάνω από το 90% των Ferrari που έχουν κατασκευαστεί από το 1947 (συνολικά περίπου 330.000 αυτοκίνητα) παραμένουν στον δρόμο. Κάτι που οφείλεται κυρίως στα εκτενή προγράμματα υποστήριξης μετά την πώληση.

Τα εξηλεκτρισμένα μοντέλα καλύπτονται από το πρόγραμμα Power Hybrid, που επεκτείνει την εργοστασιακή εγγύηση έως και 16 χρόνια, ενώ σε περίπτωση βλάβης της μπαταρίας, αυτή αντικαθίσταται χωρίς χρέωση.