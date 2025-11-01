Οδηγός φορτηγού «κόπηκε» σε τεστ αγγλικών επειδή δεν αναγνώρισε τις πινακίδες

Του Γιάννη Σκουφή

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ έχουν ενισχύσει φέτος τις απαιτήσεις για την επάρκεια της αγγλικής γλώσσας σε οδηγούς φορτηγών, δίνοντας τη δυνατότητα σε αστυνομικούς να πραγματοποιούν επί τόπου ελέγχους σε όσους φαίνεται να μην κατανοούν τα βασικά.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με τον νόμο, κάθε επαγγελματίας οδηγός οφείλει να μπορεί να διαβάζει και να κατανοεί πινακίδες, να δίνει οδηγίες και να συμμετέχει σε βασικό διάλογο στα αγγλικά.

Το πρώτο περιστατικό που καταγράφηκε σε κάμερα έγινε στο Αρκάνσας, όταν αστυνομικός σταμάτησε έναν οδηγό με πινακίδες Καλιφόρνιας και παρατήρησε ότι ο οδηγός αδυνατούσε να εξηγήσει γιατί είχε σταθμεύσει το φορτηγό του στο συγκεκριμένο σημείο.

Καθώς η συνομιλία προχωρούσε, έγινε σαφές ότι ο οδηγός δεν κατανοούσε βασικές ερωτήσεις και δυσκολευόταν να απαντήσει με σαφήνεια, δηλώνοντας μάλιστα ότι «η εταιρεία του» βρίσκεται μέσα στο φορτηγό και πως δουλεύει για την… «Καλιφόρνια».

?Another California truck driver pulled over—this time in Arkansas—unable to speak basic English or read common traffic signs.



California's treasonous Non-Domicile CDL standards are endangering motorists nationwide. How long before other states revoke all reciprocity for… pic.twitter.com/ISrbwNg3PU — American Truckers ?? (@atutruckers) October 28, 2025

Το φορτηγό ήταν μισθωμένο από την Edline Freight Inc. με έδρα την Καλιφόρνια, μία εταιρεία που σύμφωνα με τα στοιχεία της NHTSA έχει το 25% των οδηγών της εκτός υπηρεσίας, ποσοστό τετραπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο.

Κατά τη διαδικασία ελέγχου, ο αστυνομικός παρουσίασε στον οδηγό τέσσερις κοινές πινακίδες οδικής κυκλοφορίας. Για να περάσει τη δοκιμή, ο οδηγός έπρεπε να αναγνωρίσει τουλάχιστον τρεις. Αναγνώρισε σωστά μόνο μία: την «Απαγορεύεται η στάθμευση». Η ειρωνεία είναι προφανής, αφού όλη η σκηνή ξεκίνησε από αντικανονική στάθμευση.

Ο οδηγός τέθηκε εκτός υπηρεσίας και το φορτηγό απομακρύνθηκε από το σημείο. Το συμβάν, πέρα από την αμηχανία που προκάλεσε, δείχνει την πρόθεση των αρχών να εφαρμόσουν αυστηρότερα κριτήρια για την ασφάλεια στους δρόμους, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις άδειες οδήγησης αλλά και στην ικανότητα επικοινωνίας.