Πόσο κακό έκανε στην Tesla o Μασκ;
Κάποτε παρουσιαζόταν ως ο λαμπρός οραματιστής που οδηγούσε την αυτοκίνηση στο μέλλον.
Σήμερα, ο Έλον Μασκ μοιάζει να κατέχει και τον τίτλο του πιο… ακριβού παράγοντα πολιτικής ζημιάς στην ιστορία της ηλεκτροκίνησης.
Σύμφωνα με νέα μελέτη οικονομολόγων του Yale, οι πολιτικές τοποθετήσεις του εκκεντρικού CEO κόστισαν στην Tesla πωλήσεις που θα μπορούσαν να την είχαν απογειώσει.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
