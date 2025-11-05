Η Toyota προλογίζει το νέο Hilux
Η Toyota ετοιμάζεται να παρουσιάσει επίσημα στις 10 Νοεμβρίου τη νέα γενιά του Hilux, διατηρώντας τη σκληροτράχηλη φιλοσοφία που το καθιέρωσε, αλλά εισάγοντας παράλληλα σημαντικές αναβαθμίσεις σε τεχνολογία, σχεδίαση και εργονομία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2025, ενώ η πρώτη δημόσια εμφάνιση θα ακολουθήσει στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Ταϊλάνδης (29 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου).
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία η νίκη Μαμντάνι»
11:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΑΔΕ: 43.000 ανήλικοι έλαβαν αυτόματα ΑΦΜ – Τι αλλάζει για τους γονείς
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
09:18 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες
12:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»
10:14 ∙ LIFESTYLE
Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο
01:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο
18:41 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ