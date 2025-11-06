Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στο Ζάππειο Μέγαρο το Σαββατοκύριακο 8 και 9  Νοεμβρίου 

Το showcar της McLaren F1 Team ολοκληρώνει ένα μοναδικό roadshow σε όλη την Ελλάδα με ένα τελευταίο pitstop στην Αθήνα

Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στο Ζάππειο Μέγαρο το Σαββατοκύριακο 8 και 9  Νοεμβρίου 
Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team
Στη γραμμή του τερματισμού φτάνει το showcar της McLaren F1 Team αυτό το Σαββατοκύριακο, ολοκληρώνοντας στην Αθήνα και τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, ένα μοναδικό roadshow με pitstops σε όλη την Ελλάδα.

Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα

Μετά τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και την Πάτρα, η αυθεντική εμπειρία Formula έρχεται και στην πρωτεύουσα.

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow

 Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα

Προσομοιωτές Formula 1

 Η ομάδα του ΟΠΑΠ με το showcar της McLaren F1 Team

Προσομοιωτές Formula 1

Η ομάδα του ΟΠΑΠ

Διαδραστικά παιχνίδια 

Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow

Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα

Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, το showcar της McLaren F1 Team θα περιμένει τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – το Σάββατο 8 Νοεμβρίου από τις 15:00 μέχρι και τις 22:00, καθώς και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου από τις 7:00 έως τις 16:00.

Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει από κοντά το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα

Εκτός από τη μοναδική ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί με το showcar, οι fans της F1, οι δρομείς, αλλά και οι επισκέπτες, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε πολλές ακόμη διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1 και να φωτογραφηθούν ως πιλότοι της McLaren σε ένα εντυπωσιακό photobooth.

Το εντυπωσιακό showcar της McLaren F1 Team

Η περιοδεία του showcar της McLaren F1 Team στην Ελλάδα πραγματοποιείται χάρη στον ΟΠΑΠ και τη μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren όσο και της Formula 1.

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow

Ακόμη μιλάνε για το showcar της McLaren F1 Team στην Πάτρα

Πριν από την Αθήνα και το Ζάππειο Μέγαρο, το showcar της McLaren F1 Team έγινε talk of the town στην Πάτρα, με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στην πλατεία Τριών Συμμάχων προκειμένου να ζήσει αυτή τη μοναδική Formula 1 εμπειρία.

Δείτε το βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

