Η McLaren MP4/6 του Ayrton Senna πωλείται

Ήταν επίσης το τελευταίο μονοθέσιο με το οποίο ο μεγάλος Βραζιλιάνος κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, πριν από τη ρήξη της McLaren-Honda και το τέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία της F1.

Η McLaren MP4/6 του Ayrton Senna πωλείται
Η RM Sotheby’s θα δημοπρατήσει φέτος ένα από τα πιο εμβληματικά μονοθέσια στην ιστορία της Φόρμουλα 1, η McLaren MP4/6-1 με την οποία ο Ayrton Senna κατέκτησε τη θρυλική νίκη του στο Grand Prix της Βραζιλίας του 1991. Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 10,5 και 13 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη σπανιότητά του, αλλά και την ιστορική του σημασία.

Το συγκεκριμένο μονοθέσιο ήταν το πρώτο της χρονιάς εκείνης και συμμετείχε σε 18 αγώνες συνολικά, σημειώνοντας 10 pole positions και 8 νίκες, εκ των οποίων οι 7 με τον Senna πίσω από το τιμόνι και μία με τον Gerhard Berger.

