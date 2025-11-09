Η Ε.Ε. ετοιμάζει νέα κατηγορία φθηνών ηλεκτρικών για να αντιμετωπίσει την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας απέναντι στην ολοένα και πιο ισχυρή κινεζική παρουσία. Όπως αποκάλυψε ο Επίτροπος Βιομηχανίας Stephane Sejourne στο πλαίσιο της Automotive Industry Day στο Παρίσι, μέσα στον Δεκέμβριο θα παρουσιαστεί ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την κυκλοφορία πιο προσιτών, μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας ενδιάμεσης κατηγορίας οχημάτων, ανάμεσα στα ελαφρά τετράκυκλα (microcars τύπου quadricycle) και τα κανονικά επιβατικά. Η βασική επιδίωξη είναι τα μικρά ηλεκτρικά να μην είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα ίδια –αυστηρά και κοστοβόρα– πρότυπα ασφάλειας και τεχνολογίας με τα μεγαλύτερα, κάτι που σήμερα εκτοξεύει το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής.

