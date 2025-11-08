Ανακαλούνται χιλιάδες Tesla Cybertruck λόγω αποκόλλησης της LED μπάρας

Του Γιάννη Σκουφή

Η Tesla προχωρά στην ανάκληση 6.197 οχημάτων λόγω κατασκευαστικού λάθους στην τοποθέτηση της προαιρετικής εμπρόσθιας LED μπάρας, η οποία ενδέχεται να αποκολληθεί καθώς το αυτοκίνητο κινείται στον δρόμο.

Σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στην αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA), το πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο κόλλησης της μπάρας.

Αντί για μηχανική στήριξη με βίδες ή βίδες-ασφαλείας, η μπάρα έχει τοποθετηθεί με ειδική κόλλα, η οποία απαιτεί τη χρήση υποστρώματος συγκόλλησης.

Όμως, οι τεχνικοί φέρεται να μπέρδευαν τις δύο κόλλες -BetaSeal και BetaPrime- με αποτέλεσμα η συγκόλληση να μην είναι αξιόπιστη.

Η Tesla έχει δεχθεί ήδη 619 αιτήματα εγγύησης σχετικά με το θέμα και έχει εντοπίσει τουλάχιστον μία επίσημη αναφορά που επιβεβαιώνει την αποτυχία της συγκόλλησης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ατυχήματα.

Η εταιρεία θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με επιθεώρηση όλων των οχημάτων και είτε θα αντικαταστήσει είτε θα αναβαθμίσει την υπάρχουσα μπάρα, χρησιμοποιώντας πλέον μηχανική στήριξη σε συνδυασμό με κολλητική ταινία. Με απλά λόγια επιστροφή στη χρήση «παραδοσιακών» μεθόδων όπως βίδες και στήριγμα.

Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό που προστίθεται στη μακρά λίστα προβλημάτων ποιότητας που έχει αντιμετωπίσει η Tesla τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης