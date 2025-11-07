Αυτή η Ferrari 512 BBi είναι ένα θηρίο των ‘80s
Η Ferrari 512 BBi είναι ένα από τα πιο γνωστά supercar της δεκαετίας του ’80 και χάρη σε μια αυθεντική Koenig Specials που πουλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία στη Μεγάλη Βρετανία ήρθε ξανά στο προσκήνιο.
Πρόκειται για ένα από τα περίπου 20-30 αυτοκίνητα που βελτίωσε η γερμανική εταιρεία του πρώην αγωνιζόμενου Willy Koenig, που εκείνη την εποχή είχε γίνει γνωστή για τις… τραβηγμένες αλλά τεχνικά άρτιες μετατροπές της σε μοντέλα των Ferrari, Mercedes και Porsche.
