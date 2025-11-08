Το Renault Twingo E-Tech Electric θυμίζει πράγματι το διάσημο πρόγονό του

Η Renault με το νέο Twingo E-Tech Electric, επιχειρεί να αναβιώσει το πνεύμα του αρχέτυπου Twingo του 1992 και ταυτόχρονα να παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό μοντέλο με τιμή που θα κινείται κάτω από τις 20.000 ευρώ.



Το καινούργιο γαλλικό μίνι ναι μεν είναι πεντάθυρο αλλά από εκεί και πέρα ακολουθεί ρετρό αισθητική με εμφανείς αναφορές στο παρελθόν -οι στρογγυλοί προβολείς με τα LED φώτα ημέρας, οι χαρακτηριστικοί αεραγωγοί στο καπό και οι καθαρές γραμμές του αμαξώματος παραπέμπουν άμεσα στο αρχέτυπο Twingo- αλλά και με σαφώς σύγχρονη προσέγγιση.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης