Dacia: Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Η Dacia συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία και στην Ελλάδα, καταγράφοντας ρεκόρ πωλήσεων για το πρώτο εννεάμηνο του έτους -το υψηλότερο στην ιστορία της μάρκας στη χώρα μας.

Με βασικούς πυλώνες τη φιλοσοφία «essential but cool», τη στιβαρή και αυθεντική της ταυτότητα («robust & outdoor») και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα («eco smart»), η Dacia παραμένει πιστή σε όσα την καθιέρωσαν: αυθεντική πρακτικότητα, αξιόπιστη τεχνολογία, προσιτή τιμή και σύγχρονη σχεδίαση.

