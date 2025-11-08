Dacia: Επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας
Κορυφαία στιγμή αυτής της συνεργασίας θα αποτελέσει ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, που θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2025, μια διοργάνωση που φέτος σπάει κάθε ρεκόρ συμμετοχών με περισσότερους από 82.000 δρομείς από όλο τον κόσμο.
Η Dacia συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία και στην Ελλάδα, καταγράφοντας ρεκόρ πωλήσεων για το πρώτο εννεάμηνο του έτους -το υψηλότερο στην ιστορία της μάρκας στη χώρα μας.
Με βασικούς πυλώνες τη φιλοσοφία «essential but cool», τη στιβαρή και αυθεντική της ταυτότητα («robust & outdoor») και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα («eco smart»), η Dacia παραμένει πιστή σε όσα την καθιέρωσαν: αυθεντική πρακτικότητα, αξιόπιστη τεχνολογία, προσιτή τιμή και σύγχρονη σχεδίαση.
