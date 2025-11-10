Το απαγορευμένο Audi που νίκησε την Porsche 911

Του Γιάννη Σκουφή

Μπορεί να μοιάζει με ένα απλό Audi TT της πρώτης γενιάς, όμως το συγκεκριμένο πρωτότυπο δεν είναι αυτό που δείχνει. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα μοναδικό πρότζεκτ της Audi, εξελιγμένο στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, όταν η μάρκα αναζητούσε μια πιο σπορ κατεύθυνση πριν ακόμη παρουσιαστεί το R8.

Μάλιστα, το αυτοκίνητο που βλέπουμε ήταν κάτι παραπάνω από ένα πείραμα, ήταν ένα καθαρόαιμο RS 4 με το αμάξωμα του TT. Η κατασκευή του διήρκεσε περίπου οκτώ μήνες και βασίστηκε σε ένα TT πρώτης γενιάς που είχε όμως το πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη του τότε RS4 Avant.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι σωστές αναλογίες και το μεταξόνιο του TT, το πλαίσιο μικρύνε κατά 170 χιλιοστά μπροστά από το ρεζερβουάρ. Κάτω από το καπό τοποθετήθηκε ο twin-turbo V6 των 2.700 κυβικών και των 375 ίππων του RS4 σε συνδυασμό με την τετρακίνηση quattro και ένα χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων.

01 03 02 03 03 03

Το αποτέλεσμα ήταν ένα 0-100 χλμ./ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 280 χλμ./ώρα. Με βάρος 1.550 κιλών ήταν μόλις ελαφρώς πιο βαρύ από το TT VR6 που παρουσιάστηκε το 2003, ενώ σε δοκιμές ξεπέρασε ακόμη και την Porsche 911 της εποχής, όπως είχε παραδεχτεί σε παλαιότερη συνέντευξη ο Stephan Reil, πρώην επικεφαλής προϊόντων της quattro GmbH.

Η Audi είχε ξεκινήσει αυτό το πρότζεκτ για να διερευνήσει τις δυνατότητες ενός πιο ισχυρού κουπέ πάνω από το TT. Εκείνη την εποχή, το R8 δεν υπήρχε καν ως concept και η Lamborghini Gallardo ήταν ακόμη στα σκαριά. Παρότι το TT Coupe RS4 έγραψε σχεδόν 20.000 χιλιόμετρα δοκιμών και κρίθηκε «απίστευτα διασκεδαστικό στην οδήγηση», δεν έφτασε ποτέ στην παραγωγή, λόγω κόστους.