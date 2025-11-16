Η Honda έχει έτοιμα σπορ ηλεκτρικά μοντέλα

Του Γιάννη Σκουφή

Στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου στο Τόκιο, ο CEO της Honda, Toshihiro Mibe, αποκάλυψε πως η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει πρωτότυπα ηλεκτρικών σπορ μοντέλων, σημειώνοντας πως «για τη Honda, τα σπορ αυτοκίνητα και οι αγωνιστικές δραστηριότητες αποτελούν βασικό πυλώνα».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η παγκόσμια επιβράδυνση στην υιοθέτηση των ηλεκτρικών δημιουργεί εμπόδια στο πότε -ή ακόμα και στο αν- αυτά τα μοντέλα θα διατεθούν στην αγορά.

Η Honda δεν έχει ακόμη καταλήξει σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα παρουσίασής τους και ο Mibe περιορίστηκε στο αόριστο «κάποια στιγμή στο μέλλον».

Την ίδια στιγμή, η Acura, η μάρκα πολυτελείας της, είχε ήδη από το 2023 αφήσει να εννοηθεί πως το όνομα NSX ενδέχεται να επιστρέψει σε ηλεκτρική μορφή. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του υψηλόβαθμου στελέχους Jon Ikeda που είπε «Φτιάχνουμε NSX μόνο όταν έχουμε κάτι να πούμε. Το πρώτο ήταν βενζινοκίνητο, το δεύτερο υβριδικό. Θα υπάρξει και τρίτο».

Αν και η Honda συνεχίζει να παρουσιάζει πρωτότυπα ηλεκτρικών σπορ μοντέλων, κανένα δεν έχει φτάσει ακόμα στην παραγωγή. Ωστόσο, οι πιο παραδοσιακοί ίσως βρουν παρηγοριά στο ότι η εταιρεία δοκιμάζει ήδη χειροκίνητο κιβώτιο για ηλεκτρικά, διατηρώντας την οδηγική εμπειρία ζωντανή.

Με βάση τις σημερινές συνθήκες, η Honda στρέφεται σε ταχεία ενίσχυση της γκάμας των υβριδικών της, ενώ αναγνωρίζει πως πιθανές πολιτικές αποφάσεις στις ΗΠΑ έχουν καθυστερήσει την εξέλιξη της αγοράς EV κατά τουλάχιστον πέντε χρόνια.

