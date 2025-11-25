H Xpeng ανοίγει τα φτερά της στην Ευρώπη
Η Xpeng επιχειρεί μια θεαματική στροφή στη διεθνή της στρατηγική, επιδιώκοντας να περάσει από συναρμολόγηση στην πλήρη παραγωγική εγκατάσταση επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Η συνεργασία της με τη Magna Steyr στο Γκρατς της Αυστρίας –όπου ήδη συναρμολογούνται τα G6 και G9– αποτελεί μόνον την απαρχή.
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
