Ευρώπη: Η BYD πουλά σχεδόν τριπλάσια αυτοκίνητα από την Tesla

Οι πωλήσεις της Tesla κατρακυλούν σχεδόν κατά 50%, την ώρα που οι κινεζικές εταιρείες -με αιχμή του δόρατος την BYD και την SAIC- κατακτούν όλο και υψηλότερο μερίδιο αγοράς στη Γηραιά Ήπειρο.

Του Γιάννη Σκουφή

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ενισχύει εντυπωσιακά την παρουσία της στην Ευρώπη, με τις εταιρείες της μεγάλης ασιατικής χώρας να κατακτούν τον Οκτώβριο 6,8% επί του συνόλου των νέων ταξινομήσεων. Και ενώ κάποτε θεωρούνταν «εξωτικές» επιλογές, πλέον πρωταγωνιστούν, με τη SAIC και τη BYD να αυξάνουν θεαματικά τις πωλήσεις τους, την ώρα που η Tesla βλέπει την πορεία της να αντιστρέφεται.

Τον Οκτώβριο, περίπου 75.000 οχήματα κινεζικών μαρκών πουλήθηκαν σε ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο και χώρες της EFTA. Η SAIC σημείωσε εξαιρετική άνοδο, από 17.552 μονάδες πέρυσι σε 23.860 φέτος, ενώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 26,6%, φτάνοντας συνολικά τις 250.250 μονάδες.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η άνοδος της BYD, η οποία σχεδόν τριπλασίασε τις πωλήσεις της. Μόνο τον Οκτώβριο πούλησε 17.470 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 206,8% σε σχέση με πέρυσι. Συνολικά για το 2025 (Ιανουάριος–Οκτώβριος), οι πωλήσεις της BYD έχουν εκτοξευθεί κατά 285%, από 35.949 σε 138.390 αυτοκίνητα.

Την ίδια στιγμή, η Tesla βίωσε μια πραγματική καταστροφή. Οι ευρωπαϊκές πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 48,5%, από 13.519 σε μόλις 6.964 αυτοκίνητα, πέφτοντας ακόμη και κάτω από την Porsche, η οποία παρά το δικό της -26% κατέγραψε 7.653 πωλήσεις. Στο δεκάμηνο, η Tesla έχει υποχωρήσει κατά 29,6%, με 180.688 οχήματα.

Από τα αυτοκίνητα που πούλησαν οι κινεζικές μάρκες τον Οκτώβριο, το 36% ήταν αμιγώς ηλεκτρικά, με το μικρό BYD Dolphin να αναδεικνύεται best-seller.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου συνολικά κινείται ανοδικά. Οι νέες ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4%, με τα BEV (Battery Electric Vehicles) να αγγίζουν μερίδιο 16,4%. Στην ΕΕ καταγράφηκαν 1.473.447 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο δεκάμηνο, με τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γαλλία να οδηγούν την άνοδο.

Τα υβριδικά παραμένουν η πιο δημοφιλής κατηγορία με μερίδιο 34,6%, ενώ τα plug-in υβριδικά αυξήθηκαν κατά 43,2%, φτάνοντας το 9,1% των ταξινομήσεων. Αντίθετα, βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα συνεχίζουν την πτώση τους, με μερίδια 27,4% και 9,2% αντίστοιχα.

