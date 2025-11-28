Το νέο Jeep Compass είναι αναβαθμισμένο, εξηλεκτρισμένο αλλά και φουλ ηλεκτρικό
Η καινούργια γενιά του Jeep Compass που παρουσιάστηκε επίσημα αλλάζει σελίδα για τη μάρκα στην κατηγορία των C-SUV, υιοθετώντας νέα αρχιτεκτονική, σύγχρονη ψηφιακή φιλοσοφία και πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων εκδόσεων.
Οι πωλήσεις του θα ξεκινήσουν στην Ελλάδα στις αρχές του 2026.
Με μήκος 4,55 μέτρα και εμφανώς καλύτερη αεροδυναμική, το νέο Compass έχει εξελιχθεί τόσο σχεδιαστικά όσο και λειτουργικά.
