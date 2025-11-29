Ford: Τώρα όλα τα μοντέλα της με επιτόκιο μόλις 0,9%

Η Ford Motor Ελλάς παρουσιάζει σήμερα ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο φέρνει ακόμα πιο κοντά την απόκτηση του αγαπημένου σας Ford. Με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο μόλις 0,9%, το νέο αυτό πρόγραμμα αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές προτάσεις της ελληνικής αγοράς, προτάσσοντας μεταξύ άλλων κορυφαία ευελιξία και προνομιακούς όρους.



Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που προσφέρει η Ford Finance, σε συνδυασμό με την κορυφαία 8ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, κάθε νέος ιδιοκτήτης Ford απολαμβάνει απόλυτη σιγουριά και ηρεμία, απαλλαγμένος από το άγχος των απρόοπτων εξόδων καθ’ όλη τη διάρκεια κατοχής του οχήματος. Έτσι, η μοναδική έννοια για όλους τους πελάτες είναι η προγραμματισμένη μηνιαία δόση – τίποτα περισσότερο!

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης