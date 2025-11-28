Συναγερμός στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν όχημα κατέληξε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε8, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να εξέλθει μόνος του πριν απαιτηθεί παρέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 69χρονος βγήκε από το όχημα με ίδιες δυνάμεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να φέρει εμφανή τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.