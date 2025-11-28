Συναγερμός στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα
Ο 68χρονος οδηγός ανασύρθηκε καλά στην υγεία του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν όχημα κατέληξε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε8, υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να εξέλθει μόνος του πριν απαιτηθεί παρέμβαση των σωστικών συνεργείων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 69χρονος βγήκε από το όχημα με ίδιες δυνάμεις και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να φέρει εμφανή τραύματα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πολεοδομίες: Πώς θα εκδίδονται οι οικοδομικές άδειες
07:59 ∙ WHAT THE FACT
Το μυστήριο της Νήσου του Πάσχα λύθηκε: Ποιο κατασκεύασαν τελικά τα μυστηριώδη αγάλματα
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ευρώπη: Η BYD πουλά σχεδόν τριπλάσια αυτοκίνητα από την Tesla
07:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στον Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα
07:59 ∙ WHAT THE FACT
Το μυστήριο της Νήσου του Πάσχα λύθηκε: Ποιο κατασκεύασαν τελικά τα μυστηριώδη αγάλματα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ