Η BYD ξεπερνά την Tesla με ιστορικά ρεκόρ
Χαρακτηριστικό της μετατόπισης ισχύος είναι ότι η BYD πούλησε σχεδόν τριπλάσια αυτοκίνητα από την Tesla τον Οκτώβριο
Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εδραιώνονται με ραγδαίους ρυθμούς στην ευρωπαϊκή αγορά, καταλαμβάνοντας πλέον το 6,8% των συνολικών πωλήσεων τον Οκτώβριο του 2025.
Η άνοδος αυτή, με πρωταγωνιστές τις BYD και SAIC, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κάθετη πτώση της Tesla, αναδιαμορφώνοντας το τοπίο της ηλεκτροκίνησης στη Γηραιά Ήπειρο.
