Έκλεψε Mercedes, πάλεψε με τον ιδιοκτήτη και γύρισε πίσω για το… iPhone του

Του Γιάννη Σκουφή

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Joliet του Ιλινόις, όταν ένας νεαρός προσπάθησε να κλέψει μια Mercedes-Maybach S 580 και τελικά συνελήφθη επειδή… ξέχασε το iPhone του στον τόπο του εγκλήματος.

Ο 21χρονος Eliyjah Belk εντόπισε τη Mercedes σε λειτουργία σε χώρο στάθμευσης, με τον ιδιοκτήτη να έχει φύγει προσωρινά για να μπει σε κατάστημα, πιστεύοντας πως είχε κλειδώσει το αυτοκίνητο.

Ο δράστης μπήκε γρήγορα στη θέση του οδηγού, όμως ο ιδιοκτήτης τον είδε και έσπευσε να τον σταματήσει. Ακολούθησε πάλη, με τον κάτοχο της Mercedes να καταφέρνει να τον τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο.

Ο Belk επιχείρησε εκ νέου να φύγει με τη Mercedes, αλλά τελικά αρκέστηκε στο να αρπάξει το πορτοφόλι του θύματος και να τραπεί σε φυγή.

Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποίησε ότι του έλειπε κάτι εξίσου πολύτιμο: το iPhone του, το οποίο πιθανότατα έπεσε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος για να το ζητήσει πίσω.

Εκείνη την ώρα, η αστυνομία είχε ήδη ειδοποιηθεί και όταν έφτασε στο σημείο, τον συνέλαβε χωρίς αντίσταση. Ο Belk κατηγορείται πλέον για απόπειρα κλοπής αυτοκινήτου, κλοπή και παράνομη είσοδο σε όχημα.

Το περιστατικό, όσο σουρεαλιστικό κι αν ακούγεται, υπογραμμίζει δύο πράγματα: την παράλογη αξία που έχει αποκτήσει το iPhone για πολλούς και το πόσο απερίσκεπτο είναι να αφήνεις ένα ακριβό αυτοκίνητο αναμμένο και ξεκλείδωτο, έστω και για λίγα λεπτά.