Nissan: Ενώνει δυνάμεις με τη Wayve για την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς

Η συνεργασία θα συνδυάσει το λογισμικό embodied AI της Wayve με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού της Nissan, υποστηρίζοντας τόσο τις λειτουργίες ADAS όσο και την αυτόνομη οδήγηση.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας