Nissan: Ενώνει δυνάμεις με τη Wayve για την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς
Η Nissan Motor Co. Ltd. και η Wayve ανακοίνωσαν την υπογραφή της νέας συνεργασίας τους, που θα ενσωματώσει το ProPILOT νέας γενιάς με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, σε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων της Nissan.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η συνεργασία θα συνδυάσει το λογισμικό embodied AI της Wayve με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού της Nissan, υποστηρίζοντας τόσο τις λειτουργίες ADAS όσο και την αυτόνομη οδήγηση.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Οι διαιτητές του Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός AKTOR
10:35 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πώς και πόσο αμείβονται όσοι εργαστούν στις 25 και 26 Δεκεμβρίου
10:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος που αυτοπυροβολήθηκε
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ