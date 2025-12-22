Nissan: Ενώνει δυνάμεις με τη Wayve για την ανάπτυξη του ProPILOT νέας γενιάς

Η Nissan Motor Co. Ltd. και η Wayve ανακοίνωσαν την υπογραφή της νέας συνεργασίας τους, που θα ενσωματώσει το ProPILOT νέας γενιάς με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Wayve, σε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων της Nissan.

Η συνεργασία θα συνδυάσει το λογισμικό embodied AI της Wayve με τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού της Nissan, υποστηρίζοντας τόσο τις λειτουργίες ADAS όσο και την αυτόνομη οδήγηση.

