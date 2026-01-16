Η Honda αλλάζει το σήμα της από το 2027
Η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την υιοθέτηση ενός νέου λογοτύπου, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της για τη μετάβαση στην εξηλεκτρισμένη εποχή.
Η αλλαγή δεν αφορά απλώς την αισθητική, αλλά σηματοδοτεί τη στροφή της Honda προς μια νέα φιλοσοφία κινητικότητας, με έμφαση στην τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο.
