Η Mercedes πέρα από πολυτελή αυτοκίνητα πουλά και σπίτια στο Ντουμπάι
Στο Ντουμπάι παίρνει σάρκα και οστά το Mercedes-Benz Places Binghatti City
Η Mercedes-Benz δυσκολεύεται να πουλήσει αυτοκίνητα, όμως φαίνεται πως βρίσκει νέους δρόμους για να διατηρήσει τα έσοδά της.
Με τις παγκόσμιες πωλήσεις να έχουν υποχωρήσει περίπου 10% την περασμένη χρονιά, λόγω δασμών, αυξημένου ανταγωνισμού και προβλημάτων στην κινεζική αγορά, η γερμανική φίρμα στρέφεται σε μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα φιλόδοξη δραστηριότητα: τα ακίνητα.
