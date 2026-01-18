Η Mercedes πέρα από πολυτελή αυτοκίνητα πουλά και σπίτια στο Ντουμπάι

Η Mercedes-Benz δυσκολεύεται να πουλήσει αυτοκίνητα, όμως φαίνεται πως βρίσκει νέους δρόμους για να διατηρήσει τα έσοδά της.

Με τις παγκόσμιες πωλήσεις να έχουν υποχωρήσει περίπου 10% την περασμένη χρονιά, λόγω δασμών, αυξημένου ανταγωνισμού και προβλημάτων στην κινεζική αγορά, η γερμανική φίρμα στρέφεται σε μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα φιλόδοξη δραστηριότητα: τα ακίνητα.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης