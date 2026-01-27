Nissan: Η 6η γενιά του Micra περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης
Το Nissan Micra μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς η 6η γενιά του κάνει το οριστικό πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση.
Έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια πορείας και πέντε γενιές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή αγορά, το Micra επανασυστήνεται ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην αστική μετακίνηση αλλά και με δυνατότητες που ξεπερνούν τα στενά όρια της πόλης.
