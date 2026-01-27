Nissan: Η 6η γενιά του Micra περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

Το Nissan Micra μπαίνει σε μια νέα εποχή, καθώς η 6η γενιά του κάνει το οριστικό πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση.

Newsbomb

Nissan: Η 6η γενιά του Micra περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια πορείας και πέντε γενιές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή αγορά, το Micra επανασυστήνεται ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην αστική μετακίνηση αλλά και με δυνατότητες που ξεπερνούν τα στενά όρια της πόλης.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται για έκτη μέρα - Εκτός ΜΕΘ για δεύτερο 24ωρο

10:26ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL: Η Καρδίτσα ψάχνει την πρώτη νίκη της κόντρα στην Τόφας | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (27/1)

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επιταχύνεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων - Αναζητούν τα αίτια της έκρηξης

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής έβαλε «ecstasy» στο ποτό συναδέλφου για να την κακοποιήσει

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία παγκοσμίως εντοπίστηκαν στην Αρκαδία: «Ιδανικές συνθήκες» στην περιοχή

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτησή της»

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Κατολίσθηση 4 χιλιομέτρων στη Νισέμι - Σπίτια στο χείλος του γκρεμού

10:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραγκούνης για έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα: Είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι από την επιθεώρηση

10:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Για το «2 στα 2» η Εθνική – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με τη Γαλλία

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ στο Σουφλί - Στο νοσοκομείο ο οδηγός της

09:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Τα χιόνια φεύγουν, το πολικό ψύχος επιμένει

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan: Η 6η γενιά του Micra περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Τι είναι η ICE και ποιες εξουσίες έχουν οι πράκτορές της να χρησιμοποιούν βία

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια χάρισε αγροτεμάχιο σε ολόκληρο χωριό: «Να μοιραστεί σε όλους»

09:30ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Ολοκαύτωμα: «Αλήθεια είναι η άρνηση της λήθης - Δεν ξεχνάμε»

09:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πετάει για τον «τελικό» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ – Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρέθηκε η σορός της πέμπτης εργαζόμενης

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Τα 3 σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια προσωπικού κι εγκαταστάσεων»

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

09:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο με εννέα τόνους κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας - Στα 600 εκατομμύρια η αξία των ναρκωτικών

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος η Βουλγαράκη από την εκπομπή με τον Φάνη Λαμπρόπουλο: «Δεν πήγαινε άλλο»

08:53ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

06:40LIFESTYLE

Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι εμφανίσεις που «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός»

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Ρέππας στο Newsbomb: «Επιτυχία η αποκλιμάκωση παρά την άποψη των στρατιωτικών για πόλεμο»

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Τι είναι η ICE και ποιες εξουσίες έχουν οι πράκτορές της να χρησιμοποιούν βία

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Eγκαταλείπει η Αντζελίνα Τζολί την Αμερική; Γιατί πουλάει τα σπίτια της η ηθοποιός

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Από τα αζήτητα, στον «χρυσό»: Πήγε να πουλήσει παλιά στάμνα για $100 και εισέπραξε $32.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ