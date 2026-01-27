Έβρος: Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ στο Σουφλί - Στο νοσοκομείο ο οδηγός της

Η νταλίκα ανατράπηκε και ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με την παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Έβρος: Σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ στο Σουφλί - Στο νοσοκομείο ο οδηγός της
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (27/01) στον κάθετο άξονα Αρδανίου-Ορμενίου στον Έβρο, στο ύψος του Σουφλίου, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση ανατράπηκε η νταλίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της για τον οποίο χρειάστηκε η προσπάθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σουφλίου να απεγκλωβιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Οι δύο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο δεν τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το evros-news.gr.

Στο σημείο του κάθετου άξονα δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία.

