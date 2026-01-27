BCL: Η Καρδίτσα ψάχνει την πρώτη νίκη της κόντρα στην Τόφας | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (27/1)

Το ευρωπαϊκό της ταξίδι συνεχίζει η ομάδα της Θεσσαλίας.

Η Καρδίτσα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη SUNEL Arena, υποδέχεται την ισχυρή Τόφας, με στόχο την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση του BCL.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, η οποία μετράει τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, καλείται να βρει και πάλι τον καλό της εαυτό για να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά. Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει κανονικά στη διάθεση του τον νεοφερμένο, Άαρον Εστράντα, ο οποίος δηλώθηκε στο ρόστερ του BCL.

Το Καρδίτσα – Τόφας είναι προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/01)

18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Λιετκαμπέλις Eurocup 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League 2026 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Τόφας FIBA Basketball Champions League 2025-26 20:00 Novasports Start Μπουντούτσνοστ – Κέμνιτς Eurocup 2025-26 21:00 Novasports 5HD Τρέντο – Μπεσίκτας Eurocup 2025-26 21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ Bundesliga 2025/26 21:30 Novasports 2HD Ζανκτ Πάουλι – Λειψία Bundesliga 2025/26 21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τσιβιτανόβα – Λέουβεν CEV Champions League 2026 21:40 COSMOTE SPORT 4 HD Pick n Roll Εκπομπή 22:00 Novasports Prime Φιορεντίνα – Κόμο Coppa Italia 2025/26 22:00 Novasports 4HD Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντονκάστερ - Λέιτον Όριεντ Sky Bet EFL League One 2025-26 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

