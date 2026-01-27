BCL: Η Καρδίτσα ψάχνει την πρώτη νίκη της κόντρα στην Τόφας | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (27/1)
Η Καρδίτσα υποδέχεται την Τόφας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστική στη δεύτερη φάση του Basketball Champions League, στοχεύοντας στην πρώτη νίκη της στον όμιλο – Δείτε όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/01).
Το ευρωπαϊκό της ταξίδι συνεχίζει η ομάδα της Θεσσαλίας.
Η Καρδίτσα, μετά την ήττα από την ΑΕΚ στη SUNEL Arena, υποδέχεται την ισχυρή Τόφας, με στόχο την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση του BCL.
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, η οποία μετράει τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, καλείται να βρει και πάλι τον καλό της εαυτό για να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά. Ο Έλληνας τεχνικός θα έχει κανονικά στη διάθεση του τον νεοφερμένο, Άαρον Εστράντα, ο οποίος δηλώθηκε στο ρόστερ του BCL.
Το Καρδίτσα – Τόφας είναι προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα στις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (27/01)
18:00
Novasports Prime
Άνκαρα – Λιετκαμπέλις
Eurocup 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Ολυμπιακός – Μιλάνο
CEV Champions League 2026
19:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Γαλλία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών
19:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Καρδίτσα – Τόφας
FIBA Basketball Champions League 2025-26
20:00
Novasports Start
Μπουντούτσνοστ – Κέμνιτς
Eurocup 2025-26
21:00
Novasports 5HD
Τρέντο – Μπεσίκτας
Eurocup 2025-26
21:30
Novasports 3HD
Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
21:30
Novasports 2HD
Ζανκτ Πάουλι – Λειψία
Bundesliga 2025/26
21:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Τσιβιτανόβα – Λέουβεν
CEV Champions League 2026
21:40
COSMOTE SPORT 4 HD
Pick n Roll
Εκπομπή
22:00
Novasports Prime
Φιορεντίνα – Κόμο
Coppa Italia 2025/26
22:00
Novasports 4HD
Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Ντονκάστερ - Λέιτον Όριεντ
Sky Bet EFL League One 2025-26
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια