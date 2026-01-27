Παναθηναϊκός: Η ευκαιρία του Ράφα Μπενίτεθ να σώσει τη χρονιά - Πέντε ματς «φωτιά» σε 14 μέρες

Ο Παναθηναϊκός προβληματίζει δικαίως με τις εμφανίσεις του, αλλά ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα μέσα σε δύο εβδομάδες να αλλάξουν το κλίμα.

Παναθηναϊκός: Η ευκαιρία του Ράφα Μπενίτεθ να σώσει τη χρονιά - Πέντε ματς «φωτιά» σε 14 μέρες
Μια ακόμα σεζόν δεν εξελίσσεται με επιθυμητό τρόπο για τον Παναθηναϊκό.

Από πολύ νωρίς έχασε κάθε ελπίδα για διεκδίκηση του τίτλου στο πρωτάθλημα, μένοντας για 16η σερί χρονιά με άδεια χέρια, ωστόσο πλέον, κινδυνεύει με ένα ακόμα ιστορικό κάζο. Είναι στο -9 από την τέταρτη θέση, βάζοντας σε κίνδυνο την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής του συμμετοχής για την επόμενη χρονιά.

Ο Παναθηναϊκός, μετά την ενθαρρυντική εκκίνηση στο 2026 και τις δύο «τριάρες» απέναντι σε Πανσερραϊκό (πρωτάθλημα) και Άρη (κύπελλο), δεν κατάφερε να κερδίσει τα τρία επόμενα παιχνίδια του.

Μάλιστα, σε ένα από αυτά βίωσε και μία εφιαλτική βραδιά στην «Opap Arena» με το... βαρύ 4-0 από την ΑΕΚ.

Το «τριφύλλι» έβγαλε μια αντίδραση μετά την οδυνηρή ήττα από την «Ένωση», πήρε την ισοπαλία (1-1) από την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και εξασφάλισε την παρουσία του στα νοκ άουτ του Europa League.

Και πάλι όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς η άθλια εμφάνιση κόντρα στον Ατρόμητο (0-0) μεγάλωσε τον προβληματισμό στις τάξεις των φιλάθλων.

Σε μια περίοδο που ακολουθούν πολύ σημαντικοί αγώνες, οι οποίοι μπορεί να κρίνουν και τους μοναδικούς σημαντικούς στόχους που έχουν απομείνει για τον Παναθηναϊκό. Το Κύπελλο Ελλάδας και την ευρωπαϊκή πορεία.

Μέσα σε 14 μέρες, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει πέντε σημαντικούς αγώνες.

Παρά την εξασφάλιση της πρόκρισης, το ματς με την ιταλική ομάδα μόνο αδιάφορο δεν είναι. Αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις βάσει δεδομένων που χρησιμοποιούν AI, το Τριφύλλι έχει ως πιο πιθανές αντιπάλους δύσκολες ομάδες, όπως η Φενέρμπαχτσε και η Νότιγχαμ. Σε περίπτωση νίκης, όμως, η διασταύρωση στα νοκ άουτ θα είναι πολύ πιο βατή.

Ακολουθεί ένα ματς πρωταθλήματος με την Κηφισιά, όπου ο Παναθηναϊκός οφείλει να επιστρέψει στις νίκες και εν συνεχεία τρία σπουδαία ντέρμπι μέσα σε μια εβδομάδα. Τα δύο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και αυτό με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για το πρωτάθλημα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του έχουν μια χρυσή ευκαιρία να σώσουν τη σεζόν με μια πρόκριση στον τελικό που θα τους φέρει πολύ κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που εξασφαλίζει συμμετοχή σε League Phase την επόμενη σεζόν σε όποιον το κατακτήσει. Και παράλληλα με μια μεγάλη νίκη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο, που πάντα παίζει σημαντικό ρόλο και δίνει ψυχολογιοκή ώθηση αλλά και χρόνο για δουλειά με μεγαλύτερη ηρεμία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τις επόμενες δύο εβδομάδες:

29/1 Παναθηναϊκός - Ρόμα (Europa League)

1/2 Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Super League)

4/2 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Κύπελλο Ελλάδας)

8/2 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Super League)

11/2 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Κύπελλο Ελλάδας)

