Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Για το «2 στα 2» η Εθνική – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα με τη Γαλλία
Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο γυναικών.
Η Ελλάδα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Πορτογαλία, καθώς επιβλήθηκε με 24-7 της Σλοβακίας.
Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, πάντως, δεν έχουν χρόνο για ξεκούραση, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (27/01) θα βρεθούν και πάλι στην πισίνα, για να αντιμετωπίσουν τη Γαλλία.
Με δεδομένο, μάλιστα, ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έμεινε δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις παίκτριες του κι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, θα πρέπει να εμφανιστούν βελτιωμένες και με σωστή νοοτροπία.
Το Ελλάδα – Γαλλία είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τρίτης (27/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Α' όμιλος
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη (27/01)
- 12:30 Γερμανία – Σλοβακία
- 19:00 Ελλάδα – Γαλλία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Η βαθμολογία
- Ελλάδα 3 (24-7)
- Γαλλία 3 (13-11)
- Γερμανία 0 (11-13)
- Σλοβακία 0 (7-24)
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
- Ελλάδα – Σλοβακία 24-7
- Γαλλία – Γερμανία 13-11