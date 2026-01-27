Σικελία: Κατολίσθηση 4 χιλιομέτρων στη Νισέμι - Σπίτια στο χείλος του γκρεμού

Σπίτια στο χείλος του γκρεμού μετά την εκτεταμένη κατολίσθηση στη Νισέμι της Σικελίας

Εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όταν μια εκτεταμένη κατολίσθηση μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων έπληξε την πόλη Νισέμι στη Σικελία, έπειτα από τη σφοδρή κακοκαιρία «Harry» που έπληξε την περιοχή τις τελευταίες ημέρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες. Εικόνες από το σημείο δείχνουν τμήματα γκρεμού να έχουν καταρρεύσει, με σπίτια και αυτοκίνητα να βρίσκονται κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού, ενώ κτίριο που είχε ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές κατέρρευσε, καθώς το έδαφος συνέχιζε να υποχωρεί.

A massive landslide is destroying an entire town in Sicily



Homes, roads, and entire neighborhoods in the town of Niscemi are sliding down a hillside. The mayor has called the situation “dramatic.”



The landslide, triggered by heavy rainfall, continues to expand. Hundreds of… pic.twitter.com/rOxVplWDcz — NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2026

«Η κατάσταση επιδεινώνεται»

Ο δήμαρχος της Νισέμι, Μασιμιλιάνο Κόντι, χαρακτήρισε την κατάσταση «δραματική», δηλώνοντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται, καθώς καταγράφονται νέες καταρρεύσεις».

Όπως ανέφερε, οι αρχές συνεργάζονται με την αστυνομία, την πυροσβεστική και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για την αξιολόγηση των επόμενων βημάτων, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα για λόγους ασφαλείας.

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων από το σημείο της κατολίσθησης εκκενώθηκαν προληπτικά, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν κορέσει το έδαφος και αυξάνουν τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.

A four-kilometre section of a cliff collapsed in Sicily during a storm, forcing more than 1,000 people to evacuate. Italy declared a state of emergency and allocated 100 million euros for urgent relief. Damage is estimated at over 1.5 billion euros. pic.twitter.com/s8gxcoMP9Z — DW News (@dwnews) January 27, 2026

Καταφύγια και βοήθεια στους πληγέντες

Στο σημείο στάλθηκαν 70 εθελοντές για να συνδράμουν στην εκκένωση, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να στήνονται καταφύγια για τους πληγέντες. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, εκατοντάδες πτυσσόμενα κρεβάτια μεταφέρθηκαν από το Παλέρμο στο αθλητικό κέντρο Pio La Torre στη Νισέμι.

? Aerial view of the enormous landslide in Niscemi, on the Italian island of Sicily, where collapses continue and more than 1,060 people have been displaced.



? Local TEampic.twitter.com/7YnOMAZrtn — Volcaholic ? (@volcaholic1) January 26, 2026

Η πόλη αριθμεί περισσότερους από 27.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 28 χιλιόμετρα από την παραθαλάσσια πόλη Τζέλα, στη νότια Σικελία.

Σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία «Harry»

Οι παράκτιες περιοχές της Σικελίας επλήγησαν έντονα την περασμένη εβδομάδα από την κακοκαιρία «Harry», η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δρόμους και κατοικίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, οι έντονες βροχοπτώσεις επιδείνωσαν την κατάσταση του εδάφους και συνέβαλαν καθοριστικά στην κατολίσθηση.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, εκτίμησε ότι το κόστος των ζημιών ενδέχεται να φτάσει τα 740 εκατομμύρια ευρώ.

Fango e detriti per le strade semideserte: questo il panorama ripreso dal drone a Mascali, in provincia di Catania, dopo il passaggio del ciclone Harry. Non si registrano vittime.#Catania #cicloneHarry pic.twitter.com/L8t5N33bdm — Repubblica (@repubblica) January 21, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες, κάτοικοι φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι, καθώς τα νερά μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια. Ισχυρά κύματα πλημμύρισαν παραθαλάσσιες περιοχές, με αφρούς της θάλασσας να φτάνουν μέχρι τα ισόγεια κτιρίων.

Στην Κατάνια, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, μεγάλα κύματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε γνωστό εστιατόριο θαλασσινών, με κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν τη στιγμή που η θαλασσοταραχή έσπασε τις τζαμαρίες και κατέστρεψε τον εσωτερικό χώρο.

