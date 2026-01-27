Σικελία: Κατολίσθηση 4 χιλιομέτρων στη Νισέμι - Σπίτια στο χείλος του γκρεμού
Σε προληπτική εκκένωση οδηγήθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι
Εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όταν μια εκτεταμένη κατολίσθηση μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων έπληξε την πόλη Νισέμι στη Σικελία, έπειτα από τη σφοδρή κακοκαιρία «Harry» που έπληξε την περιοχή τις τελευταίες ημέρες.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες. Εικόνες από το σημείο δείχνουν τμήματα γκρεμού να έχουν καταρρεύσει, με σπίτια και αυτοκίνητα να βρίσκονται κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού, ενώ κτίριο που είχε ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές κατέρρευσε, καθώς το έδαφος συνέχιζε να υποχωρεί.
«Η κατάσταση επιδεινώνεται»
Ο δήμαρχος της Νισέμι, Μασιμιλιάνο Κόντι, χαρακτήρισε την κατάσταση «δραματική», δηλώνοντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται, καθώς καταγράφονται νέες καταρρεύσεις».
Όπως ανέφερε, οι αρχές συνεργάζονται με την αστυνομία, την πυροσβεστική και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για την αξιολόγηση των επόμενων βημάτων, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα για λόγους ασφαλείας.
Η Ιταλική Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων από το σημείο της κατολίσθησης εκκενώθηκαν προληπτικά, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν κορέσει το έδαφος και αυξάνουν τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.
Καταφύγια και βοήθεια στους πληγέντες
Στο σημείο στάλθηκαν 70 εθελοντές για να συνδράμουν στην εκκένωση, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να στήνονται καταφύγια για τους πληγέντες. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, εκατοντάδες πτυσσόμενα κρεβάτια μεταφέρθηκαν από το Παλέρμο στο αθλητικό κέντρο Pio La Torre στη Νισέμι.
Η πόλη αριθμεί περισσότερους από 27.000 κατοίκους και βρίσκεται περίπου 28 χιλιόμετρα από την παραθαλάσσια πόλη Τζέλα, στη νότια Σικελία.
Σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία «Harry»
Οι παράκτιες περιοχές της Σικελίας επλήγησαν έντονα την περασμένη εβδομάδα από την κακοκαιρία «Harry», η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δρόμους και κατοικίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, οι έντονες βροχοπτώσεις επιδείνωσαν την κατάσταση του εδάφους και συνέβαλαν καθοριστικά στην κατολίσθηση.
Ο πρόεδρος της περιφέρειας Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι, εκτίμησε ότι το κόστος των ζημιών ενδέχεται να φτάσει τα 740 εκατομμύρια ευρώ.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες, κάτοικοι φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι, καθώς τα νερά μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια. Ισχυρά κύματα πλημμύρισαν παραθαλάσσιες περιοχές, με αφρούς της θάλασσας να φτάνουν μέχρι τα ισόγεια κτιρίων.
Στην Κατάνια, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, μεγάλα κύματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε γνωστό εστιατόριο θαλασσινών, με κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν τη στιγμή που η θαλασσοταραχή έσπασε τις τζαμαρίες και κατέστρεψε τον εσωτερικό χώρο.