Ιταλία: Ο παραλιακός δρόμος στο Λετογιάννι «εξαφανίστηκε» - Άνεμοι έως 120 χλμ και μεγάλα κύματα

Σκηνές εκτεταμένης καταστροφής καταγράφονται στην Ιταλία, όπου για τρίτη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται η ισχυρή κακοκαιρία. Θυελλώδεις άνεμοι, καταρρακτώδεις βροχές και τεράστια κύματα έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οικισμούς και παραλιακές περιοχές, αναγκάζοντας εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στο Λετογιάννι, στην επαρχία της Μεσσήνης, όπου ο παραλιακός δρόμος υπέστη καταστροφή. Το οδόστρωμα έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί, με βίντεο να δείχνουν τη θάλασσα να έχει «καταπιεί» την παραλιακή ζώνη.

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από ριπές ανέμων που έφτασαν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε πολλές παράκτιες περιοχές τεράστια κύματα πλημμύρισαν δρόμους και οικισμούς. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν πολίτες να τρέχουν για να σωθούν από τα ορμητικά νερά, καθώς η θάλασσα εισέβαλε σε κατοικημένες ζώνες.

Il ciclone Harry mostra tutta la sua potenza anche a Scaletta Zanclea, dove onde violente hanno raggiunto e allagato le strade pic.twitter.com/oFhjobBF5p — La Sicilia (@lasiciliait) January 20, 2026

Οι Ιταλικές αρχές έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό για την Καλαβρία, τη Σικελία και τη Σαρδηνία, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά και την πρόσβαση στις παραλίες να έχει απαγορευτεί. Σε πολλές περιπτώσεις, παραλιακοί δρόμοι είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν κλείσει προληπτικά, καθώς το νερό έχει φτάσει μέχρι το οδόστρωμα.

Μαζικές εκκενώσεις και καταρρεύσεις

Εκατοντάδες οικογένειες έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους. Μόνο στο Καταντζάρο της Καλαβρίας, ολοκληρώθηκε η εκκένωση 100 οικογενειών μέσα στη νύχτα, ενώ στο Κροτόνε διατάχθηκε η εκκένωση δύο γειτονιών. Εκεί σημειώθηκε και ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά, όταν μέρος του παλιού νεκροταφείου κατέρρευσε, παρασύροντας περίπου 20 φέρετρα σε παρακείμενη χαράδρα.

Στην περιοχή του Κάλιαρι στη Σαρδηνία, η θάλασσα έχει εισχωρήσει σε παράκτιους οικισμούς, ενώ στην πρωτεύουσα του νησιού η παραλία έχει βυθιστεί κάτω από το νερό, το οποίο έφτασε μέχρι τον δρόμο, οδηγώντας στο κλείσιμό του. Παράλληλα, διατάχθηκαν τουλάχιστον 100 ακόμη εκκενώσεις λόγω του κινδύνου υπερχείλισης ποταμών και ρεμάτων.

Εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται και στα χωριά της νότιας περιοχής της Μεσσήνης, κυρίως στους δήμους που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι μόνο το τελευταίο 12ωρο πραγματοποιήθηκαν 65 επεμβάσεις διάσωσης, ενώ στο Παλέρμο ένα αυτοκίνητο, ευτυχώς χωρίς τον οδηγό του, παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν ακόμη 24 έως 48 ώρες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Διαβάστε επίσης