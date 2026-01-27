Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition: Συλλεκτικό!
Η Toyota γράφει ακόμη ένα κεφάλαιο στη χρυσή της βίβλο στο WRC, παρουσιάζοντας το GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition — μια ειδική έκδοση-φόρο τιμής στον άνθρωπο που κατέκτησε εννέα παγκόσμιους τίτλους και ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ του Sébastien Loeb.
Πρόκειται για μια συλλεκτική δημιουργία που δεν περιορίζεται σε διακοσμητικές λεπτομέρειες, αλλά αποτυπώνει σε κάθε της πτυχή το αγωνιστικό DNA του Γάλλου πρωταθλητή.
